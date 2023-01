SaS: Použitie paragrafu 363 pre Borguľu je ďalšie politické rozhodnutie

"Zrušenie obvinenia pre poslanca Borguľu je jasným dôkazom, prečo sa Sme rodina tak vehementne bránila zrušiť paragraf 363. Navyše bola to práve Sme rodina, ktorá Žilinku navrhla do funkcie generálneho prokurátora," uviedol poslanec NR SR za SaS Alojz Baránik.

Generálny prokurátor podľa neho nekoná slobodne a je v konflikte záujmov. "Stavia sa na úroveň sudcov a zasahuje do ich domény. Namiesto toho, aby súd rozhodol o vine alebo nevine poslanca, Žilinka opäť nebezpečne a neakceptovateľne zasiahol do spravodlivého procesu," vyhlásil Baránik s tým, že aj z toho dôvodu je správne paragraf 363 zrušiť. Hnutie Sme rodina na rozhodnutie Žilinku reagovalo, že rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR tak ako v minulosti, ani dnes komentovať nebude. "Sú to čisto jeho kompetencie a my to rešpektujeme," uviedlo.

Žilinka zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa o vznesení obvinenia voči Borguľovi pre podplácanie i rozhodnutie špeciálneho prokurátora o zamietnutí sťažnosti obvineného voči uzneseniu obvinenia. Dôvodom je podľa šéfa prokuratúry nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia.

Borguľa bol na jar 2022 obvinený z podplácania, ako jeden zo skupiny osôb. Poslanec sa bránil tým, že v celej kauze vystupoval ako poškodený a čelil vydieraniu. Jeho obvinenie označil za politické rozhodnutie s cieľom zastrašiť ho.