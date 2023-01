Vláda rieši cez poslanecký návrh reorganizáciu Policajného zboru, je to diletantské, uviedla Saková

Exministerka vnútra a nezaradená poslankyňa Denisa Saková to uviedla na sociálnej sieti v súvislosti s návrhom novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, ktorý dvaja poslanci OĽANO predložili do Národnej rady SR.

Sakovú v návrhu zarazilo zvyšovanie hornej hranice riadiacich príplatkov. "Očakávala som skôr, že budeme motivovať policajtov tam, kde nie sú, to sú napríklad obvodné oddelenia, kde majú riaditelia problém postaviť dostatočný počet hliadok," podotkla. Zaujalo ju aj to, že podľa materiálu nájde rezort vnútra financie vo vlastnom rozpočte, pretože ide rušiť každé tretie vedúce miesto policajta. Znamená to podľa nej, že dočasne poverená vláda ide nanovo organizovať Policajný zbor.

Poukázala aj na stanovisko ministerstva financií, ktoré upozornilo, že zníženie riadiacich funkcií môže mať za následok zvýšenú odchodovosť policajtov do výsluhového dôchodku, čo môže mať negatívny vplyv na výdavky Ministerstva vnútra SR. "Je absolútne nezodpovedné takto hrubým spôsobom novelizovať a znevýhodniť všetkých radových policajtov a, naopak, ešte ohroziť fungovanie Policajného zboru, keď každé tretie riadiace miesto ideme rušiť," myslí si poslankyňa pôsobiaca v mimoparlamentnom Hlase-SD.

K návrhu na zrušenie príplatku za nerovnomernosť a jeho nahradenie novým premenlivým príplatkom jej chýba analýza alebo odôvodnenie, respektíve komunikácia s internými zložkami rezortu, hlavne Policajného zboru, ktorá by sa vyžadovala pri návrhu podanom ministerstvom.

Poslanci OĽANO navrhujú v novele opäť prijímať do Policajného zboru uchádzačov od 18 rokov. Zrušiť sa má štátna služba kadeta. Paušálny príplatok za nerovnomernosť času služby sa má nahradiť premenlivým príplatkom, ktorý má byť spravodlivejší, keďže sa bude vyplácať za skutočne odslúžené hodiny počas dní pracovného pokoja či v noci. Zvýšiť sa má aj rozpätie príplatku za riadenie.

Ministerstvo vnútra SR zdôvodnilo presadzovanie zmien prostredníctvom poslaneckého návrhu tým, aby boli konkrétne kroky na zlepšenie pracovných podmienok príslušníkov Policajného zboru implementované do praxe včas.