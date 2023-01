V Lime došlo k potýčkam medzi políciou a demonštrantmi. Tí žiadajú demisiu prezidentky

Informovala o tom v piatok agentúra AP s tým, že veľká časť demonštrantov prišla do Limy z chudobných regiónov v oblasti Ánd. Agentúra AFP konštatovala, že pochod ulicami Limy bol spočiatku pokojný. Po presune davu do centra však došlo k násilným zrážkam, ktoré sa vystupňovali po západe slnka. Polícia sa dav snažila rozohnať pomocou dymových granátov a slzotvorného plynu.

Peruánsky ombudsman podľa AP uviedol, že pri štvrtkových protestoch v Lime bolo zranených najmenej 13 civilistov a štyria policajti. Celkovo bolo vo štvrtok v celej krajine zranených 22 policajtov a 16 civilistov, uviedol minister vnútra Vicente Romero Fernández.

Boluarteová vo štvrtok večer vystúpila s televíznym prejavom, v ktorom sa polícii poďakovala za zvládnutie protestov a prisľúbila stíhať osoby zodpovedné za násilie. Uviedla, že podporuje plán usporiadať voľby prezidenta a poslancov Kongresu v roku 2024, teda o dva roky skôr, ako bolo pôvodne plánované. Prezidentka tiež kritizovala demonštrantov za to, že "nemajú žiadnu sociálnu agendu, ktorú krajina potrebuje", obvinila ich, že "chcú ohroziť právny štát", pričom špekulovala aj o ich financovaní.

AP vo svojej správe konštatovala, že prenesením svojich akcií do Limy chceli zrejme demonštranti dodať nový impulz protestom, ktoré sa začali 7. decembra, keď Boluarteová zložila prísahu ako prezidentka. "Keď dôjde k tragédiám, krviprelievaniu mimo hlavného mesta, nemá to vo verejnej agende taký politický význam, ako keby sa to odohralo v hlavnom meste," objasnil pre AP Alonso Cárdenas, profesor verejnej politiky na Univerzite Antonia Ruiza de Montoya v Lime.

Protesty sa konali aj na iných miestach krajiny a na videu zverejnenom na sociálnych sieťach bolo vidno, ako sa demonštranti pokúšajú vtrhnúť na letisko v Arequipe, ktorá je druhým najväčším mestom Peru. Polícia ich zablokovala a pri následných zrážkach zahynul jeden človek, uviedol peruánsky ombudsman. Počet ľudí, ktorí prišli o život v nepokojoch od začiatku politickej krízy - 7. decembra -, sa tak zvýšil na 45, medzi nimi je 44 demonštrantov a jeden policajt.

Demonštranti požadujú Boluarteovej odstúpenie, rozpustenie parlamentu a prepustenie uväzneného exprezidenta Pedra Castilla. Castillo bol z funkcie prezidenta odvolaný začiatkom decembra 2022. Parlament o tom rozhodol len krátko po tom, čo Castillo oznámil svoj zámer rozpustiť zákonodarný zbor a vyhlásiť predčasné voľby. Poslanci vysvetlili, že Castilla zbavili funkcie z dôvodu "trvalej morálnej nespôsobilosti“. Polícia následne na Twitteri oznámila, že Castilla zadržali bezpečnostné zložky na základe obvinenia z pokusu o štátny prevrat. Momentálne je vo vyšetrovacej väzbe.