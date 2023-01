Nový brazílsky prezident sa stretne s Bidenom

Ľavičiar Lula da Silva, ktorý sa stal prezidentom 1. januára, odletí do Washingtonu 9. februára na dvojdňovú návštevu, oznámil jeho komunikačný tím. Ako tvrdí, chce zlepšiť vzťahy s vládami iných krajín, ako napríklad s USA, ktoré boli narušené počas vlády jeho krajne pravicového predchodcu Jaira Bolsonara.

"Demokracia je pre nás jediným spôsobom, ako vytvoriť silný štát," napísal 77-ročný brazílsky prezident v stredu na sociálnej sieti Twitter. AFP pripomína, že Bolsonaro čakal 38 dní, kým v roku 2020 uznal Bidenovo víťazstvo v prezidentských voľbách a porážku Donalda Trumpa, jeho blízkeho spojenca.

Biden pozval Lulu da Silvu do Bieleho domu 9. januára, deň po tom, čo tisíce Bolsonarových stúpencov vtrhli do budov tamojšej vlády v hlavnom meste Brazília. Tento útok pripomínal vpád Trumpových podporovateľov do budovy amerického Kapitolu zo 6. januára 2021.

Lula da Silva navštívi v nedeľu v rámci svojej prvej zahraničnej cesty Argentínu a Uruguaj. O riešení pravicového extrémizmu má 30. januára hovoriť s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom počas jeho návštevy Brazílie.