Zelenskyj očakáva od spojencov silné rozhodnutia o dodávkach zbraní

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer vyhlásil, že očakáva, že piatkové kľúčové stretnutie spojencov Kyjeva na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku prinesie "silné rozhodnutia" ohľadom ďalších dodávok zbraní zo strany Západu. Správa je prevzatá z agentúry AFP.

"Počas príprav na zajtrajšie (stretnutie) na základni Ramstein očakávame silné rozhodnutia. Očakávame od Spojených štátov mohutný balík vojenskej podpory," uviedol Zelenskyj. AFP konštatuje, že pred schôdzkou kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, zastupujúcej krajiny, ktoré poskytujú Ukrajine pomoc v boji proti ruskej invázii, narastá na Berlín tlak, aby dodal Kyjevu tanky Leopard 2. Poľsko a Fínsko naznačili, že sú ochotné tieto tanky poslať na Ukrajinu, avšak potrebujú na to súhlas Nemecka.

Zelenskyj vyslovil vďačnosť predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi, s ktorým sa vo štvrtok stretol v Kyjeve, za to, že jasne vyzval Európu, aby Ukrajine poskytla tanky. "Teraz čakáme na rozhodnutie z jednej európskej metropoly, ktoré aktivuje pripravenú reťaz kooperácie čo sa týka tankov," povedal Zelenskyj. "Verím tomu, že sila nemeckého líderstva zostane nezmenená," dodal.

Nový minister obrany Nemecka Boris Pistorius pre stanicu ARD povedal, že rozhodnutie ohľadom dodávky Leopardov "bude jasné v nasledujúcich hodinách alebo zajtra (v piatok) ráno". "Ste dospelí ľudia. Môžete sa takto rozprávať ešte ďalších šesť mesiacov, avšak v našej krajine umierajú ľudia - každý deň," povedal Zelenskyj v súvislosti s váhaním Berlína v rozhovore pre ARD, z ktorého cituje agentúra DPA. "Nie je to tak, že my útočíme, ak sa niekto obáva tohto. Tieto Leopardy sa do Ruska nedostanú. Bránime samých seba," zdôraznil.

Na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose predtým Zelenskyj vyhlásil: "Existujú časy, kedy by sme nemali váhať a hovoriť: Ja dodám tanky, ak niekto iný poskytne tie svoje. Nemyslím si, že toto je správna stratégia."