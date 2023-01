Biden zľahčuje závažnosť nájdených tajných dokumentov

"Našli sme zopár dokumentov, ktoré boli uložené na nesprávnom mieste," povedal Biden novinárom počas cesty do Kalifornie, kam smeroval, aby si obhliadol škody po ničivých záplavách. "Okamžite sme ich odovzdali Národnému archívu a ministerstvu spravodlivosti," uviedol. Dodal, že "plne spolupracuje a a teší sa na skoré vyriešenie" tejto záležitosti. "Myslím si, že prídete na to, že tam nič nie je, poznamenal." "Nič neľutujem. Riadim sa tým, čo mi povedali moji právnici, že mám spraviť. To je presne to, čo robíme," uviedol.

Biely dom oznámil, že Bidenovi právnici našli tajné dokumenty pri štyroch rôznych príležitostiach, pripomína AP. Najprv 2. novembra v priestoroch inštitútu Penn Biden Center vo Washingtone, kde Biden pôsobil pred nástupom do funkcie prezidenta. Dokumenty z čias, keď bol viceprezidentom v administratíve Baracka Obamu, sa našli aj 20. decembra, a to v garáži Bidenovho súkromného domu vo Wilmingtone v štáte Delaware a 11. a 12. novembra v prezidentovej domácej knižnici.

Bidenov predchodca na poste prezidenta Spojených štátov Donald Trump si do svojej vily na Floride po skončení funkčného obdobia priniesol množstvo vládnych dokumentov vrátane takých, ktoré sám odtajnil. FBI pri domovej prehliadke vlani v auguste zaistila 11.000 strán dokumentov, ktoré mal odovzdať federálnemu archívu. Trumpovi za to hrozí obvinenie z marenia spravodlivosti.