Kollár a Pellegrini deklarujú podporu návrhu riešení životných situácií

Uviedli to v odpovedi na divácku otázku v diskusnej relácii TV Joj Na hrane.

Legislatívu vo štvrtok predstavil dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas. "Som ochotný podporiť to, čo priniesol pán minister. Treba urobiť pozitívny krok smerom k tejto komunite," uviedol Kollár s tým, že za návrh zahlasuje.

"To, čo priniesol pán Karas, sa mi javí ako veľmi rozumný návrh," reagoval Pellegrini. Návrh by mohol byť podľa neho dobrým počiatočným štartom do diskusie. "Ak by sa prijal, už by začal riešiť určité situácie. Na tom by sa do budúcna mohlo stavať," dodal.