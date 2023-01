Sudkyňa dala za pravdu Igorovi Bukovskému. Obžalovaný invalidný dôchodca spustil finančnú zbierku

Okresný súd v Považskej Bystrici rozhodol v občianskoprávnom spore, v ktorom známy lekár Igor Bukovský žaloval blogera a invalidného dôchodcu Romana Hanajíka. V pondelok 9. 1. 2023 súd rozhodol, že sa má Hanajík ospravedlniť Bukovskému za niektoré výroky, ktoré zverejnil na svojom blogu. Zároveň má Hanajík nahradiť trovy konania.

Bloger je pripravený sa voči rozsudku odvolať a zároveň spustil finančnú zbierku na pokrytie nákladov spojených s právnym zastupovaním pri súdnom spore. V prípade odvolania voči rozsudku Okresného súdu v Považskej Bystrici bude ďalej rozhodovať Krajský súd v Trenčíne.

Hanajík vo svojom blogu v roku 2021 položil viacero závažných otázok, na ktoré Bukovský odpovedal videom, kde sa vyjadril, že bude blogera žalovať. Čoskoro aj podal žalobu, v ktorej sa domáhal ospravedlnenia a náhrady nemajetkovej ujmy 50.000 eur.

Sudkyňa neposudzovala, kto mal pravdu

Sudkyňa považskobystrického súdu Silvia Kysucká čiastočne vyhovela žalobe Igora Bukovského, no zamietla návrh, aby mu Hanajík zaplatil aj 50-tisíc eur ako náhradu nemajetkovej ujmy. Sudkyňa na úvod svojho zdôvodnenia zdôraznila, že neposudzovala, ktorá strana mala z medicínskeho hľadiska pravdu. Podľa súdu v roku 2020 a 2021 „stav vedeckého poznania nebol taký, aby hocikto zo zúčastnených vedel s istotou povedať, že práve ten jeho názor je objektívne správny.“ Aj keď existovalo množstvo dôkazov o nepravdivosti Bukovského tvrdení, podľa súdu to bola vec názoru a v skutočnosti to nikto v prvých rokoch nemohol presne vedieť, upozornil Hanajík.

Sudkyňa síce uznala, že Bukovský šíril objektívne nepravdivé informácie, no nestačí to na to, aby bol označený za šíriteľa hoaxov a dezinformácií. Podľa sudkyne bloger nerozlišoval medzi dezinformáciou a misinformáciou. V prípade dezinformácie ide o úmyselne šírenú nepravdu a v prípade misinformácie ide o neúmyselne šírenú nepravdu. Sudkyňa rozdiel vysvetlila v rozsudku, pričom citovala z Wikipédie.

Bukovský napríklad v lete 2021 tvrdil, že viac než 80 percent tehotných žien, ktoré zaočkovali proti covidu, potratilo v prvom trimestri. Bukovský sa za toto tvrdenie neskôr ospravedlnil, no YouTube mu neskôr zrušil jeho kanál, kde mal viac než 150-tisíc sledovateľov.

Bukovského kritizovali vedci aj lekári

Okrem Hanajíka Bukovského kritizovali aj niektorí vedci a lekári, ktorí v nemocniciach pracovali s ťažko chorými covidovými pacientmi, vrátane primára interného oddelenia v Považskej Bystrici Milana Kulkovského a primára petržalského ARO Jakuba Hložníka. Oboch navrhoval predvolať aj Hanajík, no sudkyňa rozhodla, že pre povahu sporu nie sú podstatní.

Hanajík považuje rozsudok za nespravodlivý a povinnosť dokazovať úmyselné konanie v prípade Bukovského, ktorý sa sám ospravedlnil za šírenie nepravdivých informácií, považuje za nedôvodné. „V prípade, že absolútne hlúposti povie človek s titulom a bude vytvárať dojem, že tomu verí, nemožno tvrdiť, že sú to dezinformácie,“ uvádza Hanajík.

Podľa neho Bukovskému nepatrí právo na ospravedlnenie a na náhradu trov konania, preto tento boj nechce vzdať. Rovnako sa plánuje súdiť s inými osobami a mediálnymi spoločnosťami, ktoré o ňom šírili nepravdivé tvrdenie, že mal mať v máji 2021 potýčku so Štefanom Harabinom na Slavíne.