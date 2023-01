Matovič považuje Karasov návrh o riešení životných situácií za hodný podpory

Líder hnutia OĽANO Igor Matovič považuje legislatívny návrh z dielne dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa o riešení životných situácií za hodný podpory. Zároveň ho označil za ľudský.

"Išlo o to, aby sme každému, kto sa cíti osamelý, dopriali zvoliť si niekoho za dôverníka, kdekoľvek na svete. Tak je ten návrh navrhnutý a myslím si, že je to fér," povedal Matovič.

Zástupcovia Občiansko-demokratickej platformy (ODP) okolo poslanca Kristiána Čekovského považujú návrh za málo ambiciózny, preferujú systémové riešenie úpravy vzťahov LGBTI+ ľudí na Slovensku. Podotkli, že do konečného prijatia sa môže návrh výrazne okresať. "Ak by návrh prešiel do parlamentu aspoň v súčasnom znení, ODP ho v prvom čítaní podporí. Pred druhým čítaním predstaví pozmeňujúci návrh, ktorý bude obsahovať reálne zrovnoprávnenie LGBTI+ ľudí s majoritou," dodali.

Rezort spravodlivosti vo štvrtok navrhol právne nástroje, ktoré majú riešiť situácie blízkych osôb, vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia. A to v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, oboznamovania sa so zdravotnými informáciami či ochrany maloletých.