OĽANO bude mať snem po rozhodnutí o budúcnosti hnutia, možný je i Hegerov odchod

OĽANO bude mať snem po tom, ako sa rozhodne, čo bude ďalej s hnutím. Možný je aj odchod dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý by mohol vytvoriť nový subjekt. Skonštatoval to predseda OĽANO Igor Matovič s tým, že scenárov je viacero. Argumentuje taktikou zabezpečiť úspech demokratických strán vo voľbách.

"My sme naozaj v politike neštandard," skonštatoval Matovič s tým, že pri otázkach o budúcnosti hnutia hľadajú aj najlepší záujem Slovenska. Neprekážalo by mu, ak by niektorí z hnutia odišli napríklad do KDH alebo inej demokratickej strany, ktorá by sa následne dostala do parlamentu. Nevylúčil, že hnutie bude opäť meniť názov. Skonštatoval, že Zmenu zdola, za ktorou stojí Ján Budaj, na kandidátke už nechcú.

Čo sa týka zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami, predstavitelia OĽANO avizovali podmienky na jej podporu. Matovič hovorí o potrebe ochrany volebného systému, aby ho bolo ťažšie meniť. Tvrdí, že zo strany opozície je tu "eminentná hrozba" v tejto súvislosti. Podľa informácií Denníka N má OĽANO podmienku zakotviť potrebu ústavnej väčšiny, teda 90 hlasov poslancov, na zmenu zákona o voľbách.