V Nemecku odfotografovali zelenú kométu, k Zemi bude najbližšie 1.februára

Zelenú kométu C/2022 E3 (ZTF) sa v stredu podarilo odfotografovať z planiny neďaleko obce Drebber na severe Nemecka. Napísala o tom agentúra DPA, informuje TASR.

Najbližšie k Slnku (v perihéliu) bola 12. januára, najbližšie k Zemi (v perigeu) bude 1. februára. Bude to 42 miliónov kilometrov, čo je tretina vzdialenosti Zeme od Slnka. Najlepšie pozorovateľná, pri ideálnych podmienkach aj voľným okom, by mala byť koncom januára, keď bude menej mesačného svitu.

Z našej planéty sa naposledy dala pozorovať pred 50.000 rokmi. Pri nemeckej obci Drebber v Dolnom Sasku sa teraz kométu podarilo zachytiť teleobjektívom s veľkou clonou a dlhou expozíciou, pričom fotoaparát bol namierený na sever.

Na zeleno svietiaci chvost kométy má 50.000 kilometrov, opisuje DPA. Podľa Nemeckého centra pre letectvo a kozmonautiku (DLR) ho vytvárajú prachovo-plynové častice pôsobením Slnka.

Kométu prvýkrát spozorovali vlani americkí astronómovia v Kalifornii pomocou pomocou širokouhlej prieskumnej kamery v Zwicky Transient Facility, podľa ktorého získala meno.

BREAKING: Rare green comet will pass by Earth for the first time in 50,000 years on February 1 pic.twitter.com/TRdcgPx2y7