Na moste Apollo sa stala dopravná nehoda

V blízkosti križovatky ulíc Landererova a Košická, v smere na most Apollo, došlo v stredu popoludní k nehode autobusu MHD a auta. Jednu osobu previezli so zraneniami do nemocnice. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Vodičov vyzýva polícia na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.