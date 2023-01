Sme rodina podporí aj septembrové voľby, Kollár podčiarkol potrebu zmeny ústavy

Sme rodina podporí predčasné voľby aj v septembrovom termíne. Skonštatoval to predseda hnutia a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár s tým, že na tomto vyzerá byť najväčšia zhoda. Čo sa týka zmeny Ústavy SR, hnutie podľa slov Kollára nemá problém so žiadnym riešením a formou jej úpravy. Na tento účel deklaroval 18 hlasov poslancov parlamentu za Sme rodina.

"Najprv vyriešme zmenu Ústavy SR, aby sme mohli skrátiť volebné obdobie, a potom urobme voľby," uviedol Kollár s tým, že preferovali čo najskorší termín, ale sú ochotní pristúpiť na kompromis. Aktuálne budú s rokovaniami čakať na stanovisko hnutia OĽANO a strany Za ľudí, ktoré ešte majú diskutovať vo vnútri. Ich stanovisko by mali mať v nedeľu (22. 1.).

Čo sa týka zmeny ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia NR SR, Sme rodina sa vie dohodnúť na viacerých možnostiach. Nemá problém, aby sa to mohlo urobiť uznesením, ústavným zákonom či referendom. Ak to má pomôcť veci, môže sa to vyriešiť technickou úpravou v ústave. Túto možnosť spomínala aj exministerka spravodlivosti a poslankyňa za SaS Mária Kolíková.