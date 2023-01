Pellegrini chce predčasné voľby v júni. Je to podľa neho zodpovedné

Termín by sa nemal stanovovať na základe toho, ako to vyhovuje jednotlivým politickým stranám. Vyhlásil to predseda mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini.

"Mať voľby v júni je podstatne lepšie nie pre politické strany, ale preto, lebo nová vláda, nech už bude akákoľvek, bude musieť v tomto zložitom období pripraviť rozpočet," podčiarkol Pellegrini. Je to podľa neho zodpovedné ku krajine, občanom aj k procesom, ktoré nová vláda bude musieť po nástupe urobiť. Za diskusiou o septembrovom termíne vidí politický kalkul, čo ešte ktorá strana stihne, či niekto založí nový subjekt alebo ako sa ešte podarí prekresliť politickú mapu.

Konaniu predčasných volieb uverí podľa vlastných slov až vtedy, keď budú vyhlásené. Nevie, o akom kompromise hovoria niektorí predstavitelia strán, keďže sa spomína septembrový termín a opozícia chce júnový. Ozrejmil, že zatiaľ nedostal pozvánku na rokovanie s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) k termínu volieb či zmene ústavy. Podľa Pellegriniho sa ešte čaká na záver rokovania s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).

Poukázal aj na to, že vláda stratila dôveru a má obmedzené kompetencie. Preto by podľa neho nebolo dobré, aby sa predlžoval výkon jej funkcie. Úradnícku vládu odmieta. Nemyslí si ani to, že by ju chcela vyhlásiť prezidentka SR Zuzana Čaputová, keďže by tým plne zobrala zodpovednosť za politické dianie na Slovensku.

Pellegrini opätovne vyzval na účasť v referende. Podčiarkol, že je to jedno z najväčších ústavných práv občanov a mali by to využiť. Mrzí ho diskusia o referende ako o kampani niektorej strany. Nie je to podľa neho o tom, kto naformuloval otázky, či vyvesil bilboardy, ale o tom, či chcú mať ľudia právo do budúcna zbaviť sa vlády, ktorá sa spreneverí sľubom.

Čo sa týka zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami, Pellegirniho poslanci trvajú na takej úprave, ktorá bude obsahovať možnosť skrátenia volebného obdobia aj referendom. Nepovedal však definitívne, či by v záujme vyhlásenia predčasných volieb a schválenia aspoň nejakej zmeny ústavy v tomto smere neupustili od tejto požiadavky. Ak by došlo k situácii, že by si museli vybrať, predpokladá, že prioritou budú voľby.