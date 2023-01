Zabudnite na prvý a druhý stupeň školy. Takto sa po novom rozdelí základné vzdelanie

Prvý cyklus bude pokrývať prvý až tretí ročník základnej školy, druhý cyklus štvrtý a piaty ročník a tretí cyklus šiesty až deviaty ročník základnej školy. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

"Jedným zo zámerov pripravovaných zmien je zvýšenie citlivosti vzdelávania na individuálne potreby a možnosti žiakov s cieľom podpory rozvoja potenciálu každého žiaka do maximálnej možnej miery, osobitne v prípade, ak pochádza zo znevýhodneného prostredia alebo má špeciálne vzdelávacie potreby či nadanie," spresnili z ministerstva školstva. Toto sa udeje najmä vnútorným členením štátneho vzdelávacieho programu do troch po sebe idúcich a na seba nadväzujúcich vzdelávacích cyklov.

V týchto cykloch sa podľa ministerstva školstva stanovujú očakávané učebné výstupy žiakov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a ich súčastiach (výkonové štandardy na konci každého cyklu) a stanovuje sa tiež obsah vzdelávania (obsahové štandardy budú rozvrhnuté tiež vo vzdelávacích cykloch). Rozdelenie učiva do ročníkov bude určené v školskom vzdelávacom programe.

Rozdelenie základného vzdelávania na tri cykly funguje vo viacerých krajinách v Európe a bežné je aj mimo Európy. Rezort školstva pripomína, že na vnútornej organizácii základnej školy sa nič nemení. "Stupne vzdelávania zostávajú zachované - prvý a druhý cyklus spolu tvoria prvý stupeň základnej školy, tretí cyklus predstavuje druhý stupeň základnej školy. Niekedy dochádza k dezinterpretácii, že usporiadanie obsahu vzdelávania do viacročných cyklov znamená, že žiaci sa budú učiť vo vekovo zmiešaných skupinách," poznamenalo ministerstvo školstva. Podľa rezortu je to mýtus, v školskom vzdelávacom programe bude učivo naďalej rozdelené do ročníkov a žiaci budú začlenení do jednotlivých ročníkov podľa veku tak, ako je to v súčasnosti.

"Zmení sa len to, že štát nebude školám diktovať očakávané výstupy žiakov na konci každého ročníka, ale sumárne pre dlhšie časové obdobie, takzvané cykly vzdelávania," dodalo ministerstvo. Ciele a obsah vzdelávania budú stanovené pre tri cykly.

Verejná konzultácia k vzdelávacím štandardom je naplánovaná na prvé mesiace v tomto roku, následne by mala byť prijatá nová verzia štátneho vzdelávacieho programu s univerzálnou platnosťou od 1. septembra 2026. V septembri sa má spustiť postupné zavádzanie novej podoby štátneho vzdelávacieho programu na približne 30 školách, v nasledujúcich rokoch sa má škôl zapojiť viac. V septembri 2026 má začať platiť nový štátny vzdelávací program pre všetky základné školy.