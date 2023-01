Video: V blízkosti škôlky a bytovky neďaleko Kyjeva spadol vrtuľník

Správa je prevzatá z denníka The Guardian a stanice CNN, ktoré sa odvolali na vyjadrenia ukrajinských predstaviteľov.

Poradca ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko uviedol, že na mieste incidentu zasahujú pohotovostné zložky. "Zisťujeme informácie o obetiach a okolnostiach," napísal na platforme Telegram.

Gubernátor Kyjevskej oblasti Olexij Kuleba na platforme Telegram uviedol, že v čase tragédie sa v budove škôlky nachádzali deti i zamestnanci. "V tomto momente boli všetci evakuovaní. Došlo k obetiam. Na mieste nešťastia zasahujú sanitky, polícia a hasiči," napísal.

An unknown aircraft fell on a kindergarten in Brovary, Kyiv region.

Local sources claim "helicopter or large UAV". It is noteworthy that shortly before this, the Kyiv telegram channels reported on intensive flights of Ukrainian aviation in the region, urging them not to panic.