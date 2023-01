Kissinger: Vojna vedená Ruskom potvrdila, že Ukrajina sa môže stať členom NATO

Vyhlásil to v utorok bývalý šéf americkej diplomacie Henry Kissinger, ktorý dlho namietal proti tomu, aby Ukrajina do NATO vstúpila. Správa je prevzatá od agentúr AFP a AP.

Vo svojom online príhovore k účastníkom Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose Kissinger uviedol, že vstup Ukrajiny do NATO by bol "náležitým výsledkom" prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine. "Pred touto vojnou som bol proti členstvu Ukrajiny v NATO, pretože som sa obával, že by sa tak začal presne ten proces, ktorý teraz vidíme... Keď však tento proces teraz dosiahol tento stupeň, tak myšlienka neutrálnej Ukrajiny už viac nedáva zmysel," uviedol Kissinger. Keď totiž ruský prezident Vladimir Putin chcel odôvodniť začiatok invázie na Ukrajinu, označil ašpiráciu Ukrajiny vstúpiť do Severoatlantickej aliancie za hrozbu, pripomína AFP.

Kissinger (99), zástanca tzv. reálpolitiky, sa už celé mesiace vyslovuje za prímerie na Ukrajine, v rámci ktorého by Rusko nadobudlo územné zisky. Tento svoj postoj zopakoval aj v utorok, keď navrhol prímerie "po línii invázie", aby sa zabránilo eskalácii vojny. Následne, ako vyplýva z jeho vyhlásenia v Davose, ďalšie dohody následne môžu vzísť z rokovaní. Zároveň uviedol, že je dôležité "poskytnúť Rusku príležitosť, aby sa mohlo stať opäť súčasťou medzinárodného systému" a zabrániť deštrukcii Ruska ako štátu. Pripomenul, že ide o krajinu, ktorá má jadrové zbrane.

Bývalý šéf americkej diplomacie zároveň v Davose vyjadril obdiv ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a hrdinstvu ukrajinského ľudu. Kissinger v článku zverejnenom minulý mesiac v britskom konzervatívnom časopise The Spectator varoval, že v konflikte prebiehajúcom na Ukrajine badať paralely s rokom 1914, keď nezhody medzi veľkými svetovými prerástli do svetovej vojny.