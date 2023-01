Cleverly varoval Putina: Británia bude podporovať Ukrajinu, kým nezvíťazí

Moskvu predtým rozhnevalo rozhodnutie Londýna poslať Ukrajine tanky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP

"Správa, ktorú posielame Putinovi a úprimne každému, kto sa unúva sledovať, je, že sme sa zaviazali podporovať Ukrajincov, kým nezvíťazia," povedal Cleverly počas návštevy vo Washingtone.

Podľa šéfa britskej diplomacie by to mal Putin chápať a "najlepšie, čo môže urobiť pre záchranu života svojich vojakov, je to uznať".

Cleverly bude v utorok rokovať s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Británia ešte pred jeho návštevou Spojených štátov a Kanady oznámila, že ako prvá západná krajina vyhovie žiadosti Ukrajiny o dodanie ťažkých tankov. Britský premiér Rishi Sunak počas víkendu potvrdil, jeho vláda na Ukrajinu pošle 14 britských tankov Challenger 2.

Kremeľ v pondelok zareagoval vyhlásením, že tieto tanky "zhoria tak, ako ostatné" zbrane dodané Kyjevu západnými krajinami.

Európske krajiny už predtým Ukrajine dodali zmodernizovanú ťažkú bojovú techniku sovietskej výroby, USA jej poskytli aj bojové vozidlá Bradley.

Cleverly uviedol, že Británia sa rozhodla Ukrajine tanky Challenger poslať, pretože Kyjev potrebuje "schopnosť zatlačiť na východe a juhu krajiny", kde sa ruská armáda snaží dobyť územie. Británia je podľa neho zároveň odhodlaná pozrieť sa aj na iné spôsoby, ako pomôcť Ukrajine, keďže jej potreby sa vyvíjajú.