Hormonálne akné trápi ľudí v každom veku. Tu je návod, ako proti nemu bojovať

Hormonálne akné sú spojené s kolísaním vašich hormónov a zvyčajne sa vyskytujú počas puberty. Hormonálne poruchy sa však môžu vyskytnúť aj v dospelosti, najčastejšie u žien.

Podľa štúdie z roku 2008 má akné asi 50 percent žien vo veku 20 až 29 rokov a 25 percent žien vo veku 40 až 49 rokov.

Charakterizujeme ich ako:

akné okolo líc a čeľuste

čierne bodky, biele bodky alebo cysty

mastnú pleť

zápal

citlivosť

Čo spôsobuje hormonálne akné?

Väčšina vyrážok nastane, keď sa mazové žľazy v koži stanú citlivejšími na skupinu hormónov známych ako androgény. Androgény poháňajú zväčšenie mazových žliaz a zvyšujú produkciu mazu v pokožke. Všetci máme určitú hladinu androgénov a tie sa zvyšujú počas puberty.

Niekedy môže problém zhoršiť aj výber životného štýlu.

Tiež používanie viacerých produktov starostlivosti o pleť prispieva k tomuto problému tým, že dráždi pokožku, čo vedie k začervenaniu a často spúšťa základnú predispozíciu k akné.

Môžete získať hormonálnu pleť v každom veku?

Nemusí to tak byť. Neexistuje žiadny vek, v ktorom sa hormonálne akné nevyhnutne dostaví alebo začne. Každá žena je iná a bohužiaľ nie je možné predpovedať, či a kedy sa u ženy vyvinie akné. U niektorých môže hormonálne akné pokračovať aj v neskoršom veku.

Zväčša ženy, ktoré majú mastnú pleť so sklonom k akné vo veku 20 až 30 rokov ju majú aj po menopauze. Aj keď to nemusí byť správa, v ktorú ste dúfali, existuje však veľa krokov, ktoré môžete podniknúť na zvládnutie hormonálnej pokožky.

Možnosti, ako udržať hormonálne akné na uzde

Obmedzte svoju rutinu starostlivosti o pleť. Ak ste strávili veľa času na Instagrame alebo TikToku, možno ste videli, ako influenceri zdieľajú prepracované postupy starostlivosti o pleť zahŕňajúce dlhý zoznam produktov. V jednodochosti je krása. Nadužívanie príliš veľkého množstva produktov môže určite podráždiť pokožku a spôsobiť, že akné sa ešte zhorší.

Odporúčame minimalizovať rutinu starostlivosti o pleť na základný čistiaci prostriedok, hydratačný krém a opaľovací krém.

Skúste jedno ošetrenie naraz. V súčasnosti je na trhu množstvo liekov na liečbu akné, niektoré z nich sú voľne predajné. To však neznamená, že by ste mali vyskúšať viacero riešení naraz. Pokiaľ ide o ošetrenie hormonálnej pleti, varujeme pred preťažením pleti príliš veľkým množstvom ošetrení naraz.

Začnite preto s niečím jednoduchým, ako je kyselina salicylová – 2-percentá v pleťovej vode –, ktorá je ľahko dostupná a nedráždi. Používajte ho niekoľko týždňov a uvidíte, či sa u vás niečo zlepšilo.

Zvážte hormonálnu antikoncepciu. Ak sa zdá, že nič iné nefunguje, hormonálna antikoncepcia môže ponúknuť úľavu. Antikoncepčná pilulka môže stáť za vyskúšanie ako súčasť liečebného režimu na akné, pokiaľ váš lekár povie, že je to bezpečné.

Pilulka nebude vhodná pre každého a môže mať svoj vlastný súbor nepríjemných, nepohodlných a dokonca bolestivých vedľajších účinkov, takže vyváženie vašej túžby po čistej pleti s celkovou pohodou je kľúčové.

Naučte sa akceptovať hormonálnu pleť. Naučiť sa zvládať hormonálnu pleť a zároveň sa to snažiť akceptovať sa môže zdať trochu paradoxom, no môže to byť oslobodzujúce.

Nájdite účty na sociálnych sieťach, vďaka ktorým sa budete cítiť lepšie ohľadom svojej pleti – ideálne také, ktoré majú pleť, ktorá je ako tá vaša.

Či už sa rozhodnete zvládať hormonálnu pleť pomocou ošetrení, alebo sa naučíte umeniu sebaprijatia, v každom veku sa môžete zo svojej pleti cítiť dobre.