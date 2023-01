Exituje 7 druhov odpočinku. Ktorý z nich je pre vás ten najvhodnejší?

Stáva sa vám niekedy, že ste sa zobudili po deviatich hodín spánku a cítite sa horšie, ako keď ste si prvýkrát ľahli? Alebo sa pristihnete, že hľadíte do diaľky namiesto toho, aby ste sa sústredili na prácu alebo rozhovor s priateľmi? My tiež. Je to doslova vyčerpávajúce, keď sa necítite oddýchnutí. Je to ešte viac frustrujúce, keď nemôžete pochopiť prečo.

Niektoré druhy odpočinku, ako napríklad emocionálny a spoločenský, idú často ruka v ruke. Napríklad keď uviaznete v premávke, používate svoju mentálnu a zmyslovú energiu na spracovanie okolia.

Takže, ktoré druhy odpočinku práve teraz najviac potrebujete? Preskúmaním siedmich druhov odpočinku a znížením dôrazu na jednoduchý spánok sa môžeme vzdialiť od vyhorenia a vstúpiť do toho, čo môžeme nazývať evolúciou odpočinku.

Fyzický odpočinok

Spánok patrí do kategórie fyzického odpočinku, no zahŕňa aj aktívny fyzický odpočinok. Aktívny odpočinok môže vyzerať aj ako jemné aktivity, ako je joga, strečing alebo masážna terapia, ktoré zvyšujú prietok krvi do svalov, znižujú stres a podporujú hojenie vášho tela. Budete vedieť, že nedostávate dostatok aktívneho fyzického odpočinku, ak má vaše telo určité bolesti alebo opuchy. Niektorí odborníci odporúčajú absolvovať aktívny odpočinok každý druhý deň.

Duševný odpočinok

Osoba, ktorá nemá duševný odpočinok, môže mať problém utíšiť sa, sústrediť sa alebo zaspať. Zatiaľ čo odchod na dovolenku môže pomôcť s týmto typom únavy, existujú aj udržateľnejšie dlhodobé riešenia, ako je napríklad plánovanie prestávok každých pár hodín počas dňa, aby ste nerobili nič iné, iba oddychovali. Môžete si tiež zapisovať svoje myšlienky počas dňa alebo pred spaním, aby ste si tým vyčistili myseľ.

Duchovný odpočinok

Duchovný odpočinok je ťažšie definovať, pretože duchovné potreby sa líšia od človeka k človeku. Ale bez ohľadu na vaše presvedčenie, medzi bežné duchovné potreby patrí potreba cieľa, lásky od ostatných a pocit spolupatričnosti. Nájdenie silnej komunity a kontakt s vlastným presvedčením, či už prostredníctvom kultúry založenej na viere, alebo nie, vám môže pomôcť nájsť duchovný odpočinok. Dodatočné spôsoby, ako živiť svoje duchovné potreby, môžu zahŕňať dennú modlitbu, meditáciu, praktiky vďačnosti alebo obnova vzťahov s ľuďmi.

Emocionálny odpočinok

Ak máte pocit, že sa pri rozhovore s ostatnými staviate do popredia alebo sa snažíte povedať nie a obhajovať svoje vlastné potreby, možno budete potrebovať emocionálny odpočinok.

Keď vnesieme viac autenticity do interakcie s ostatnými a prejavovania svojich pocitov, môžeme dosiahnuť emocionálny odpočinok a rovnováhu. Skúste byť úprimní v tom, ako sa skutočne cítite s niekým, komu dôverujete. Terapia môže byť tiež skvelým prostredím, ak hľadáte bezpečný a zraniteľný priestor.

Zmyslový odpočinok

Medzi obrazovkami s modrým svetlom, našimi slúchadlami a hromadou kníh môže byť stimulácia, ktorej sme denne vystavení, zaťažujúca. Väčšina z nás si neuvedomuje, ako môže zmyslové prostredie ovplyvniť naše pocity, osobnosť a dokonca aj energetickú hladinu. Aj keď pustenie obľúbeného albumu alebo čítanie knihy sa môže zdať ako relax, niekedy je pre náš mozog pokojnejšie vypnúť a mať čas bez obsahu.

Pokúste sa ísť domov z práce v úplnom tichu alebo ak sa uprostred pracovného dňa cítite obzvlášť vystresovaní alebo unavení, nájdite si tiché miesto, kde môžete zavrieť oči a byť niekoľko minút so svojimi myšlienkami.

Sociálny odpočinok

Zatiaľ čo introverti môžu potrebovať viac času na dobitie energie po sociálnej interakcii ako extroverti, každý môže mať prospech zo sociálneho odpočinku. Keď nedokážeme rozlišovať medzi vzťahmi, ktoré nám dajú energiu, a tými, ktoré nás vyčerpávajú, dochádza k deficitu sociálneho odpočinku. Pre viac spoločenského odpočinku uprednostňujte trávenie času s tými vo svojom živote, ktorí jednoducho chcú byť okolo vás bez toho, aby od vás neustále niečo potrebovali. Okrem toho majte na pamäti svoj kalendár, keď hovoríte „áno“ pozvánkam a stretnutiam.

Kreatívny odpočinok

Každý z nás je do určitej miery kreatívny. Nemusíte byť spisovateľom alebo maliarom, aby ste mohli využívať kreativitu vo svojom každodennom živote. Používate ho pri riešení problémov, brainstormingu alebo premýšľaní a môžete mať problém robiť tieto veci, keď máte nedostatok kreatívneho odpočinku.

Tvorivý odpočinok zažívame vždy, keď oceníme krásu – prírody, umeleckých diel alebo hudby. Keď kreatívne odpočívate, dovolíte si jednoducho byť bez premýšľania alebo analýzy okolia. Aj keď možno máte nutkanie pochopiť svoje prostredie alebo vytvoriť umenie zo svojich skúseností, niekedy je potrebné jednoducho si oddýchnuť a vychutnať si krásu okolo nás.

Pamätajte však, že bez ohľadu na to, čo nám spoločnosť hovorí, odpočinok nie je voliteľná aktivita alebo niečo vyhradené na dovolenky a víkendy. Všetci potrebujeme odpočinok – každý deň, a to v rôznych oblastiach nášho života.