Túto chybu pri návšteve kaderníčky neopakujte. Môže vám zničiť výslednú farbu vlasov

Keďže za návštevu kaderníctva neraz platíme nezanedbateľnú sumu, dalo by sa čakať, že všetka starostlivosť o vlasy spadne do rúk profesionála. Ak je kvalitný, tak skutočne urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby ste odchádzali s vysnenou korunou krásy.

Ani kaderník však nie je všemocný, a ak mu sami svojou nevedomosťou prekazíte plány, výsledný efekt nikdy nebude spĺňať vaše požiadavky, zvlášť ak ide o farbenie vlasov.

Londýnsky štylista Gareth Williams sa s bulvárnym časopisom Mirror podelil o niekoľko rád pre návštevníkov kaderníckeho salónu. V rozhovore tvrdí, že klientky a klienti často ešte pred termínom opakujú chybu, ktorá môže poznačiť výslednú farbu.

Na prvý pohľad to môže pôsobiť kontraproduktívne, ale Williams tvrdí, že do salónu nikdy netreba prísť s mastnými vlasmi. Zákazníci síce očakávajú, že o ich vlasy sa postará profesionál, a tak obchádzajú predošlú domácu starostlivosť, čo by však podľa profesionála nemali robiť.

Opačnou chybou je umývanie vlasov krátko pred návštevou salónu – aj tomu sa treba vyhnúť. Ideálne je umyť si vlasy asi deň alebo dva pred schôdzkou s kaderníkom alebo kaderníčkou.

„Dôvod, prečo by ste do salónu nemali chodiť s mastnými vlasmi, je ten, že farba by pri aplikácii najprv musela prekonať vonkajšiu vrstvu mazu,“ vysvetľuje Williams. „Čisté vlasy takú bariéru nemajú, preto produkt plne prenikne do vlasového vlákna, a môžeme tak dosiahnuť dokonalý výsledok.“

V súvislosti s umývaním vlasov sa Williams zmienil aj o správnej teplote vody, ktorú pri tom treba použiť. „Jedna z najčastejších chýb pri umývaní vlasov je, že na to ľudia používajú príliš teplú vodu,“ tvrdí kaderník. „Namiesto toho by mala byť letmá.“

Pri umývaní vlasov aktivujete mazové žľazy, ktoré sa vplyvom horúcej vody alebo nesprávnej techniky umývania príliš stimulujú, čo má za následok, že vylučujú nadmerné množstvo mazu. Vlasy sa vám preto rýchlejšie zamastia.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že pred aplikovaním tepla pri úprave vlasov je nutné naniesť na ne ochranný prostriedok, a to zvlášť ak sú farbené.

„Ak nepoužijete ochranné prostriedky, farba vám skôr vybledne a zožltne,“ vysvetľuje Williams. „Vlasové vlákno sa okrem toho môže trvalo a nezvratne poškodiť,“ dodáva.