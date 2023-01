Zubnú niť zrejme používate zle. Lekár radí, na čo si dávať pozor

Ešte stále si mnoho ľudí myslí, že stačí, ak si dvakrát denne umyjú zuby. A zatiaľ čo používanie zubnej nite je často prehliadané ako niečo navyše, tí, ktorí si na to spravia čas, pravdepodobne používajú zubnú niť nesprávne.

V rozhovore pre The Sun doktor Kailesh Solanki, zubný lekár z Manchestru, vyzval ľudí, aby nepohybovali niťou príliš silno, akoby pílili.

„Spôsobuje to príliš veľký tlak na ďasná," povedal. „Namiesto toho jemne posúvajte niť cez bočnú, prednú a zadnú časť každého zuba a pod ďasná, aby ste uvoľnili čiastočky jedla a povlak.”

Solanki tiež varuje ľudí pred opakovaným používaním tej istej časti nite na čistenie viac ako jednej medzery. Takým spôsobom len presúvate nečistoty na iný zub. Ale najčastejšou chybou, ktorú pacienti robia, je, že sa vzdajú používania zubnej nite, keď im krvácajú ďasná, povedal lekár. „Môže to byť príznakom ochorenia ďasien a je to vlastne náznak toho, že musíte pokračovať v pravidelnom používaní zubnej nite. Krvácanie sa po niekoľkých dňoch zastaví.”

Kedy používať zubnú niť?

Na rozdiel od čistenia zubov je potrebné používať niť iba raz denne, nie pri každom čistení zubov. Avšak ráno tomu môžete venovať viac času, ako ráno, keď sa ponáhľate do práce.

Stále sa vedú diskusie o tom, či používať niť pred čistením zubov alebo po ňom. Ako to vidí zubár? „Najskôr by som odporučil použiť zubnú niť, aby sa fluorid v zubnej paste dostal do všetkých oblastí vašich zubov a mohol ich pokryť bez toho, aby mu bránili nečistoty.”

Ako správne používať zubnú niť?

Portál Healthline radí, ako postupovať pri čistení zubov niťou:

Odtrhnite si kus zubnej nite zubnej nite. Aby ste niť držali správne, namotajte väčšinu nite okolo oboch prostredníkov. Nechajte na zuby len kúsok nite.

Niť držte napnutú palcami a ukazovákmi.

Vložte zubnú niť medzi dva zuby. Jemne kĺzajte niťou nahor a nadol a trite ju o obe strany každého zuba. Nezasúvajte niť do ďasien. To môže poškriabať alebo potlačiť ďasná.

Keď sa niť dostane k ďasnám, ohnite niť na spodku zuba, aby ste vytvorili tvar C. Vďaka tomu sa niť dostane do priestoru medzi ďasnami a zubami.

Opakujte kroky pri prechode zo zuba na zub. Na každý zub použite novú, čistú časť nite.

Potrebujete správny nástroj

Prvým krokom pri čistení zubov je uistiť sa, že máte na danú prácu správne nástroje. Ak zistíte, že používanie zubnej nite je bolestivé alebo neúčinné, stojí za to vyskúšať inú metódu, povedal Solanki. „Strunná niť je najbežnejšie používaný typ a je účinná pri odstraňovaní nečistôt medzi rovnomerne rozmiestnenými zubami.

„Nositelia strojčeka alebo tí, ktorí majú blízke alebo prekrývajúce sa zuby, môžu mať problémy s jej používaním, v takom prípade môže byť dentálna páska jednoduchšia. Zubné špáradlá držia zubnú niť na mieste, ale nemusia byť také účinné pri odstraňovaní povlaku ako bežná niť alebo medzizubné kefky, pretože sa s nimi nedá tak efektívne manévrovať," povedal.

Zubné sprchy sú na dentálnej scéne stále celkom nové, no v posledných rokoch sa stali mimoriadne populárnymi. „Stále existuje určitá diskusia o ich účinnosti, pretože tlakový prúd vody sa nemôže ohýbať okolo zubov alebo v niektorých prípadoch medzi zubami," povedal.