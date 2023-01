Predsedníčka EP predstavila prvé návrhy reforiem po korupčnom škandále

Patria k nim prísnejšie pravidlá pre bývalých poslancov, ktorí v europarlamente vykonávajú lobistickú činnosť. Informácie sú prevzaté od agentúry DPA.

"Občania právom požadujú zodpovednosť a integritu," povedala Metsolová v úvode plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Udalosti posledného mesiaca viedli k potrebe obnoviť dôveru európskych občanov, ktorých poslanci EP zastupujú, zdôraznila v súvislosti s kauzou známkou ako Katargate.

Protikorupčné reformy majú za cieľ zvýšiť transparentnosť a sťažiť ovplyvňovanie europoslancov. Metsolová navrhuje zaviesť prechodné obdobie, počas ktorého by sa poslanci po skončení svojho mandátu nemohli zaregistrovať ako lobisti.

V budúcnosti by mali byť tiež zverejňované všetky stretnutia poslancov s tretími stranami, ktoré súvisia s parlamentnými správami alebo uzneseniami. Zvýšiť by sa mala aj kontrola toho, kto má prístup do priestorov EP, priblížila šéfka inštitúcie.

Podľa politickej skupiny zelených v EP nie sú tieto návrhy dostatočné. Žiadajú napríklad zverejňovanie trestov pred poslancov, ktorí porušia predpisy. Konzervatívna skupina ECR návrhy privítala s tým, že europarlament nemôže naďalej fungovať tak ako doteraz. Aj sociálni demokrati, najviac postihnutí škandálom, s návrhmi všeobecne súhlasia, dopĺňa DPA.