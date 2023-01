Ako farbou oblečenia ovplyvniť náladu: Toto by ste mali nosiť

Farba je mocný nástroj komunikácie a je to tiež jeden zo spôsobov, akým sa identifikujeme. Slúži tiež ako signál pre ostatných: hovorí im, kto sme. Keď sa každé ráno obliekame, hovoríme si, kým chceme byť a ako sa chceme cítiť, pričom farba je dôležitou súčasťou.

Po stáročia sa teoretici pokúšali pochopiť význam rôznych odtieňov. Napríklad lekári a sestry nosia určené uniformy v určených odtieňoch.

Niet pochýb o tom, že farba môže hrať významnú úlohu v našom šatníku a v našom živote. Otázkou potom je, ako si vybrať tú správnu farbu, ktorá ovplyvňuje našu náladu?

Zelené a modré odtiene (často označované ako „chladné“ farby) môžu pomôcť dosiahnuť pocit pokoja. Podobne aj červená, oranžová a žltá (alebo „teplé“ farby) môžu zlepšiť vašu náladu. Každá z týchto farieb nadobudne iný význam, keď sa rozdelí do rôznych odtieňov. Tlmené alebo svetlé odtiene môžu vyvolať tichšie a jemnejšie držanie tela, zatiaľ čo výraznejšie odtiene môžu priniesť viac energie do okolia alebo vás.

Ako teda vyjadriť svoje pocity cez farby?

Červená

Hnev, láska, vášeň a sila. Červená je často protichodná farba a má tendenciu vyvolať silné emócie na oboch koncoch spektra. Noste červenú, keď sa chcete cítiť odvážne. Môže vám pomôcť vyniknúť v dave a na prvom rande pôsobí silným dojmom.

Oranžová

Nadšenie, pozornosť, šťastie a energia. Oranžová je žiarivá a priťahuje pozornosť. Spájame ho s energiou a nadšením a môže priniesť šťastie, najmä ak máte radi jeseň. Noste oranžovú, keď sa chcete cítiť ako extrovert, ako spoločenský motýľ. Podobne ako červená, ani oranžová nie je pre slabé povahy. Mnohí práve z týchto dôvodov navrhujú nosiť farbu pri cvičení alebo pri skupinových fyzických aktivitách.

Žltá

Jas, energia, teplo a pozornosť. Žltá slúži ako prostriedok na upútanie pozornosti a na komunikáciu užitočných informácií. Farbu si zároveň spájame so slnkom, rozjasňuje náš život, ohrieva pokožku a dodáva nám energiu prostredníctvom dôležitého vitamínu D. Noste žltú, keď chcete pocítiť radosť. Je ťažké cítiť smútok, keď ste obklopení týmto žiarivým odtieňom, a preto si farbu tak často spájame s jarou a letom.

Zelená

Šťastie, závisť, príroda a bezpečnosť. Zelená môže poskytnúť pocit pokoja a bezpečia. Farba tiež oddávna symbolizuje plodnosť a šťastie. Noste zelenú, keď sa chcete cítiť pokojne a znovuzrodene. Je to tiež skvelý odtieň na začatie projektu alebo vstup do novej kapitoly života.

Modrá

Smútok, stabilita, produktivita a pokoj. Modrá je farbou oblohy a oceánu, dvoch častí nášho sveta, ktoré sú nemenné. Z tohto dôvodu nosenie modrej vyjadruje lojalitu a stabilitu. Môže nám a ľuďom okolo nás pomôcť cítiť sa pokojne. Noste modrú, keď sa chcete cítiť sebavedomo. Farba môže mať schopnosť zmierniť úzkosť, čo z nej robí vynikajúci odtieň pre pracovné alebo školské prezentácie. Modrá môže byť tiež upokojujúcou farbou v stresových situáciách.

Fialová

Bohatstvo, kráľovská hodnosť, tajomstvo a predstavivosť. Fialová má dlhú históriu s kráľovskou hodnosťou a bohatstvom, pretože jej obstaranie bolo nákladné. Dnes sa farba spája aj s tajomnosťou a fantastikou. Noste fialovú, keď sa chcete cítiť jedinečne alebo výnimočne. Rovnako ako červená, aj táto farba vás nechá vyniknúť.

Ružová

Romantika, láskavosť, pokoj a starostlivosť. Postupom času sa ružová stala úzko spätá so ženskosťou a zvyčajne sa spája s jemnosťou a súcitom. Vzhľadom na to, že táto farba je mixom červenej a bielej, môže sa ružová spájať s mužskou aj ženskou energiou, a to aj napriek rodovým stereotypom. Keď túžite po spoločnosti, noste ružovú. Táto farba ponúka svieži a hravý pocit, ale môže priniesť aj hĺbku, čím dlhšie je s ňou v interakcii. Vytiahnite ružovú zo svojho šatníka na špeciálne romantické príležitosti alebo oslavy s blízkymi.

Hnedá

Príroda, izolácia, bezpečnosť a sila. Hnedá je spojená s prírodou, preto prináša pocit bezpečia. Teplý tón pôsobí pevným dojmom, podobne ako zem pod našimi nohami, no vo veľkom množstve môže pôsobiť depresívne alebo „fádne“. Noste hnedú, keď potrebujete pokoj alebo na chvíľu spomaliť. Táto farba môže byť skvelá pre noc alebo lenivé víkendové popoludnie.

Čierna

Tajomstvo, odvaha, sila a elegancia. Pretože čierna absorbuje všetko svetlo vo farebnom spektre, nepovažuje sa za farbu, ale za absenciu farby. Toto pohltenie všetkých farieb možno vnímať mocensky a privoláva smelosť, alebo sa na ňu môžeme pozerať len ako na nedostatok farieb a prejav smútku. Noste čiernu, keď sa chcete cítiť jemne silní. Čierna nevyvoláva tvrdenie ako červená, ale môže ľahko zastrašiť ostatných. Táto farba môže byť užitočná v pracovných prostrediach, kde chcete, aby vás brali vážne alebo aby vás vnímali ako niekoho s autoritou.

Biela

Pokoj, čistota, nevinnosť a prázdnota. Ďalší odtieň, ktorý obsahuje zdanlivo protichodné významy. Môže byť v mnohých západných kultúrach spojená s nevinnosťou alebo čistotou, zatiaľ čo v niektorých východných tradíciách často symbolizuje smrť. Noste bielu, keď sa chcete cítiť povznesene. Biela vyvoláva pocit novosti, takže je to pekná farba na nosenie v prvý deň nového snaženia alebo ak chcete začať s čistým štítom.