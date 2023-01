Túto vec nesmiete zabudnúť spraviť ešte predtým, ako zamrazíte kuracie prsia

Mraznička je záchranná pomôcka pre všetkých, ktorí si radi vopred nakupujú viac kusov čerstvých alebo mrazených potravín a naraz varia väčšie porcie jedla, aby ušetrili čas. Jednou z najčastejšie do mrazničky odkladaných surovín je bez pochýb kuracie mäso, ktoré je nenáročné na prípravu a v mrazenom stave dlho vydrží.

Kuracie prsia sa dajú zhotoviť na obrovské množstvo spôsobov a ich príprava si nevyžaduje kvantum času. To sa však nedá povedať o rozmrazovaní, ktoré pri tomto type mäsa môže zabrať až niekoľko hodín.

S časovo náročným rozmrazovaním kuracích pŕs si však už nemusíte robiť ťažkú hlavu – stačí, ak predtým, ako ich vložíte do mrazničky, nevynecháte jeden podstatný krok – klepanie.

Prečo a kedy sa oplatí vyklepať kuracie prsia

Vyklepanie mäsa vo všeobecnosti poskytuje niekoľko výhod. Vďaka jednotnej hrúbke sa totiž rovnomernejšie a hlavne rýchlejšie uvarí alebo upečie. Pri klepaní navyše mechanicky zjemňujete mäso, vďaka čomu bude po spracovaní šťavnatejšie, chutnejšie a jemnejšie.

Prečo to robiť ešte pred zmrazením? V prvom rade netreba dlho čakať na to, kým sa mäso rozmrazí. Tento krok sa takisto oplatí absolvovať, aby sa vám mäso v mrazničke rovnomernejšie a opäť aj rýchlejšie zamrazilo.

Pre správne naklepanie stačí mäso najprv zbaviť všetkých bielych šliach, obaliť do potravinárskej fólie alebo plastového vrecúška a nakoniec vyklepať. Ak nemáte poruke tĺčik na mäso, pomôžte si panvicou. Postupujte od najhrubších častí po najtenšie, až kým mäso nezíska jednotnú hrúbku po celej dĺžke. Nebuďte však príliš agresívni, aby ste ho neroztrhli.

Potom už len stačí mäso zabaliť a vložiť do mrazničky. Pred prípravou ho vyložte do chladničky – buď samostatne alebo marinované.

Asi sa pýtate, kde je ten ušetrený čas, ktorý sme vám sľubovali pri klepaní mäsa pred mrazením. Nezúfajte, to najlepšie prichádza na koniec – naklepané mrazené kuracie prsia totiž môžete po vybratí z mrazničky hodiť rovno na panvicu!

Výhodou opekania naklepaných mrazených kuracích pŕs je to, že sa nemusíte báť prepečených okrajov a surového stredu. Ak je hrúbka od začiatku jednotná, pri miernom plameni sa rovnomerne prepečú a nadobudnú správnu chrumkavosť po celom povrchu. Hlavne to neprežeňte s intenzitou tepla, inak by sa mohli pripáliť.

Osoľte mäso z oboch strán a nechajte ho asi 30 minút odpočívať. Potom na panvici rozpáľte trochu oleja a vložte do nej mäso. Opekajte na miernom plameni, až kým okraje mierne nezhnednú, a potom ho otočte na druhú stranu. Mäso na záver dochuťte podľa vlastných preferencií.