Čo robiť, keď nefunguje nabíjanie? Pri mobiloch sa naskytá rýchla pomoc

Nabíjateľné batérie sú dnes bežnou súčasťou elektroniky. Môžeme vďaka nim používať mobily, notebooky, fotoaparáty aj herné konzoly, až kým jedného dňa náhle nezistíme, že nabíjanie nefunguje.

Ak sa vám zariadenie nedá nabiť, príčinou je často poškodený nabíjací port, čo vie vyriešiť bezdrôtová nabíjačka. Nie každý ju však má doma, preto sa dnes spolu pozrieme na to, ako vyzerajú ďalšie spôsoby riešenia tohto problému.

Väčšina „nefunkčných“ portov v skutočnosti funguje

Nabíjací port sa azda najrýchlejšie opotrebuje v prípade mobilných telefónov. Tie so sebou nosíme prakticky všade, pričom ich odkladáme do vrecka alebo tašky, kde sa stretávajú s množstvom prachu a špiny. Tieto prvky sa usádzajú aj v porte, ktorý tak prichádza o funkčnosť.

To, či máte zaprášený nabíjací port, zistíte jednoducho. Pri pripájaní nabíjacieho kábla do bezchybného portu by ste mali pocítiť „kliknutie“. Ak nabíjačka zapadá do portu hladko, na vine je špina.

Častou známkou prachu je aj nabíjanie, ktoré trvá dlhšie ako zvyčajne. Čas sa pritom stále predlžuje, až dospejete do bodu, keď sa zariadenie nenabije ani po celej noci.

V prípade, že používate port aj na pripojenie zvukových zariadení alebo USB-C kábla, pri zaprášenosti si môžete všimnúť, že pripojená technika nefunguje tak, ako má, alebo nefunguje vôbec.

Pokyvkávate súhlasne hlavou pri viacerých zo spomenutých bodov? S cestou do opravovne ešte počkajte. So zaprášeným portom si totiž dokážete neraz pomôcť aj sami.

Ako doma vyčistiť „nefunkčný“ port

Či už ide o iPhone, Android, Nintendo Switch alebo iné zariadenie s nefunkčným nabíjaním, vyčistiť ho môžete aj doma, hoci si treba dávať extrémny pozor. Vnútri sa totiž nachádzajú jemné spoje, ktoré prepájajú zariadenie s káblom. Ak ich poškodíte alebo zohnete, nemusia fungovať správne.

Ako efektívny čistič pôsobí ihla na vysunutie SIM karty, ktorá je jemná a tenká, takže dokáže vyzbierať prach a nepoškodiť pritom okolie. Ak ju doma nenájdete, pomôžte si špáradlom alebo kúskom plastu v podobnom tvare.

Pri čistení jemne vložte vami zvolený čistič do portu a opatrne ním pohybujte do všetkých strán. V žiadnom prípade pritom nevyvíjajte tlak. Obzvlášť pozorní buďte pri čistení USB-C portu, ktorý má v strede priehradku.

Po chvíli vyberte čistič, odstráňte z neho prach a pokračujte v čistení. Celý proces zopakujte niekoľkokrát. Na záver môžete port vyčistiť sprejom so stlačeným vzduchom.