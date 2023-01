Top najinteligentnejšie mačacie rasy: 9 géniov, ktorých sa oplatí mať doma

Inteligenciu mačiek rozhodne netreba podceňovať. Aj keď nie sú rovnako poslušné ako psy, tie najinteligentnejšie sa dokážu naučiť počúvať na povely, vycítiť ľudské emócie či ľahko sa prispôsobiť novým situáciám.

Vďaka vysokej emocionálnej inteligencii a prispôsobovacej schopnosti môžeme o mačkách smelo povedať, že patria medzi najinteligentnejšie tvory zvieracieho kráľovstva. Netreba však paušalizovať – medzi jednotlivými rasami sú z hľadiska intelektu badateľné rozdiely.

Na meranie inteligencie mačiek dosiaľ neexistuje štandardizovaný test, ale veterinári dokážu zhodnotiť ich učenlivosť na základe prispôsobovacej schopnosti, miery zvedavosti a potrebe mentálnej stimulácie. Pri hodnotení zohráva rolu aj ich správanie medzi ľuďmi a inými zvieratami a ochota reagovať na majiteľa.

„Z vedeckého hľadiska neexistuje žiadna univerzálna stupnica 'inteligencie' u zvierat,“ tvrdí pre denník Daily Mail Samantha Watsonová z britskej neziskovej organizácie Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Podľa Watsonovej sa evolúcia postarala o to, aby sa u rozličných zvierat vyvinuli rôzne druhy nadania. „Mentálna schopnosť potrebná pre jeden druh môže byť pre prežitie druhého celkom zbytočná,“ uvádza.

„Niektoré výskumy naznačujú, že konkrétne rasy mačiek sú prieteľskejšie k ľuďom,“ pokračuje Watsonová, ktorá však dodáva, že bez ohľadu na rasu má každá mačka jedinečnú osobnosť tvarovanú genetikou a prežitými skúsenosťami.

Abesínska mačka

Foto: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Jedna z najmúdrejších mačiek na svete je abesínska mačka. Má veľké uši a malé okrúhle labky. Pochádza z juhovýchodnej Ázie a okrem vysokej miery intelektu a zvedavosti je známa aj tým, že nepatrí medzi najprítulnejšie.

Abesínske mačky si vyžadujú pravidelnú dávku mentálnej stimulácie, a tak by ste im mali dožičiť dostatok hračiek a preliezok. Takisto si rady prisvojujú predmety, ktoré ich zaujmú.

Táto rasa je známa aj ako samostatná, ale oceňuje prítomnosť druhej mačky v čase, keď majiteľ nie je doma. Rozumie si aj so psami, deťmi a väčšinou ďalších domácich zvierat, ako sú papagáje a fretky. Na záver treba dodať, že abesínska mačka patrí medzi najodvážnejšie rasy.

Bengálska mačka

Foto: Smile19/Shutterstock.com

Spoznáte ju podľa leopardej srsti a dobrej pamäte. Bengálska mačka sa ľahko učí nové triky, a v domácnosti si hravo sama otvorí kuchynskú skrinku či iné dvere. Takisto ju treba často mentálne stimulovať, inak sa jej hravosť premení na deštruktívnosť.

Bengálske mačky pozorne sledujú svoje okolie a rady sa s vami prejdú po parku na vôdzke. Dajú sa ľahko vycvičiť a vďaka dobrej pamäti si schovávajú maškrty, aby ich neskôr mohli zjesť.

Pri bengálskej mačke si treba dať záležať na tom, aby sa nikdy nenudila. Keďže ide o jedného z najbližších potomkov svojho divého predchodcu, hovorí sa o nej, že má agresívne sklony a prudký temperament.

Barmská mačka

Foto: Ivanova N/Shutterstock.com

Táto inteligentná mačacia rasa sa vždy teší z prítomnosti iných mačiek a ľudí. Ide o energickú, zvedavú a hravú mačku, ktorá miluje hračky a triky. Barmská mačka na rozdiel od abesínskej a bengálskej rada trávi čas s majiteľom a často sa k nemu túli. Má to však aj tienistú stránku – ak ju pravidelne vystavujete samote, môže sa u nej vyvinúť úzkosť alebo agresívne správanie.

Tieto spoločenské mačky sa dokážu naučiť ľahké triky, ako je aportovanie, a zvyknú byť pomerne hlučné.

Cornish rex

Foto: Nikolaeva Galina/Shutterstock.com

Ide o mačacie plemeno známe svojou záľubou v lezení, šplhaní, skákaní a behaní, takže v domácnosti potrebuje dostatok priestoru. Podobne ako barmská mačka, aj cornish rex rada trávi čas s majiteľom a dá sa s ňou chodiť na prechádzky na vôdzke.

Nie náhodou cornish rex porovnávajú s borderskou kóliou – v oboch prípadoch totiž ide o vysoko energické a inteligentné rasy. Tejto mačke rozhodne treba dopriať dostatok pohybu aj mentálnej stimulácie.

Škótska klapouchá mačka

Foto: Ivanova Ksenia/Shutterstock.com

Spoznáte ju podľa sklopených uší, ale aj vysokého intelektu a spoločenskosti. Miluje hračky a pozornosť svojho majiteľa a nerada ostáva sama, preto ak trávite množstvo času mimo domácnosti, zožeňte jej zvieracieho spoločníka.

Napriek vysokej inteligencii sú škótske klapouché mačky pomerne lenivé, takže zničeného nábytku a poprehadzovaných predmetov sa zväčša netreba báť.

Aj keď sklopené uši pôsobia roztomilo, treba vedieť, že sú výsledkom genetickej poruchy, ktorá oslabuje chrupavky nielen v sluchovom orgáne, ale aj v ostatných častiach tela týchto mačiek, preto sa môžu stretnúť s artritídou v pomerne nízkom veku.

Singapura

Foto: COULANGES/Shutterstock.com

Vysoko inteligentná a energická singapura si zamiluje vašu spoločnosť. Takisto ju potešia hry na lov koristi a iné zábavky. Hoci ide o najmenšiu zdomácnenú mačku, potrebuje množstvo priestranstva vnútri aj vonku, preto sa príliš nehodí do bytov.

Siamská mačka

Foto: Esin Deniz/Shutterstock.com

Dokážete ju vytrénovať na chôdzu s vôdzkou a počúvanie niektorých príkazov. Rada rieši hlavolamy a trávi čas s majiteľom, s ktorým si utvára silné puto. Netreba ju príliš dlho nechávať doma osamote.

Siamské mačky patria k hlučnejším, a navyše majú pomerne prenikavý hlas.

Turecká angora

Foto: evrymmnt/Shutterstock.com

Turecké angory sa rýchlo učia príkazy svojich majiteľov a navyše milujú ich prítomnosť. Patria k energickým mačkám, takže im venujte dostatok priestoru a hier, inak vám zdemolujú domácnosť. Takisto ich netreba nechávať dlhšie samé.

Japonský bobtail

Foto: Jaroslaw Kurek/Shutterstock.com

Ide o veľmi hravú rasu, ktorá sa rýchlo naučí jednoduché príkazy. Japonský bobtail vám často sám prinesie hračku, aby ste sa s ním hrali. Je to jedna z mála rás, ktorá dokonca dokáže reagovať na vlastné meno.

Bobtailom treba dožičiť dostatok priestoru dnu aj vonku, pričom rady trávia čas v spoločnosti majiteľa.