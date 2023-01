Nadnormálne teplé počasie trvá na začiatku roka podstatne dlhšie ako vlani, tvrdí SHMÚ

Nadnormálne teplé počasie trvá na začiatku roka 2023 podstatne dlhšie, ako to bolo v tomto čase pred rokom. Priemerná teplota vzduchu v prvej polovici januára 2023 dosiahla na Slovensku výrazné kladné hodnoty. Iba vo vysokohorských polohách to boli záporné hodnoty. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti v rámci klimatologického zhodnotenia uplynulého týždňa.

Najvyššie hodnoty priemernej teploty vzduchu za obdobie od 1. januára do 15. januára zaznamenali meteorológovia na krajnom západe a juhozápade Slovenska. V Holíči bolo 6,7 stupňa Celzia, Kuchyňa-letisko hlásila 6,5 stupňa, Bratislava-letisko 6,5 stupňa a Gabčíkovo 6,5 stupňa. SHMÚ tiež upozornil, že v Nitre to bolo 5,7 stupňa. Dlhodobá priemerná mesačná teplota vzduchu pre január predstavuje v Nitre mínus 0,5 stupňa.

Vysoké hodnoty teploty vzduchu vplývajú podľa SHMÚ aj na procesy vytvárania atmosférických zrážok. "V najzasiahnutejších oblastiach napršalo iba za 24 hodín od rána 9. januára do nasledujúceho rána 10. januára viac ako 50 milimetrov zrážok (Zlatno 52 milimetrov). Na tejto zrážkomernej stanici takýto vysoký denný úhrn zrážok v januári nezaznamenali minimálne v období posledných 73 rokov," priblížili. Tieto zrážky padali výlučne v tekutej forme a odtekali dosť rýchlo po zemskom povrchu do potokov a riek. "Je to škoda, lebo ak by snežilo, snehová pokrývka by sa neskôr topila pomalšie a voda z nej by mohla úspešnejšie vsiaknuť do hlbších vrstiev pôdy," skonštatovali meteorológovia.

Aktuálne sa sucho na Slovensku už nikde nenachádza. Relatívne nasýtenie je najnižšie na krajnom juhozápade, v oblasti Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na juhozápade do mínus 20 milimetrov. Na väčšine územia prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy.

Z hľadiska meteorologického sucha na Slovensku prevažujú normálne až mierne vlhké podmienky. Deficit zrážok za posledných 90 dní je najvyšší v Oravskej Lesnej, a to -46 milimetrov, a v Kuchyni s hodnotou mínus 27 milimetrov. Nadbytok zrážok je najvyšší v Dudinciach (plus 62 milimetrov) a v Boľkovciach (plus 51 milimetrov).