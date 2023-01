Ako skladujete citróny? Takto vám vydržia dlhšie čerstvé a šťavnaté

Či už skladujete citróny na pulte alebo v chladničke, nie je na tom nič zlé. Podľa odborníkov však existuje len jeden spôsob skladovania týchto kyslých citrusových plodov, ak z nich chcete dostať to najlepšie z ich jedinečnej chuti.

Citróny možno odšťaviť, olúpať alebo nakrájať na použitie vo všetkom od bylinkových čajov až po sladké dezerty. Ich chuť sa však môže líšiť v závislosti od toho, ako ich skladujete. Zatiaľ čo tieto citrusové plody majú často svoje miesto na pulte, v chladničke majú oveľa dlhšiu trvanlivosť a môžu dokonca chutiť lepšie, informuje portál Express. Nie je to však také jednoduché, ako ich len voľne položiť do zásuvky alebo na poličku.

Podľa Aniny von Haeften, spoluzakladateľky donášky jedla Farm to the People, čerstvé citróny sa najlepšie skladujú v chladničke vo vzduchotesnej nádobe. Povedala: „Môžete ich nechať na pulte, ale nevydržia tak dlho a začnú vysychať. Na pulte vydržia asi týždeň a v chladničke až mesiac."

Anina von Haeften vysvetlila, že zatvorená nádoba pomáha ovociu zostať šťavnatejšie a dlhšie si udržať vlhkosť, čo zase spomaľuje proces dozrievania.

Aj keď predĺžená trvanlivosť znamená, že je menej pravdepodobné, že citróny stratíte kvôli obávanému rastu plesní, navyše budú chutnejšie.

Zakladateľka Farm to the People poznamenala, že chladné prostredie chladničky zachováva mäkkú textúru kôry a zároveň pomáha udržať chuť ovocia nedotknutú.

Maddy Rotman, vedúca oddelenia udržateľnosti v Imperfect Foods, povedala, že hoci sú všetky citróny kyslé, chuť jednotlivých kúskov ovocia má veľa spoločného s tým, ako veľmi sú vysušené. Povedala: „Keď sú citróny čerstvé, sú sladšie a menej kyslé, ako keď začnú vysychať, čo sa deje rýchlejšie pri izbovej teplote."

Takže, ak máte radi sladší citrón, nie je lepšie miesto ako chladnička.

Nie je to len o skladovaní celých citrónov. Pri toľkej ponuke len z jedného citróna nie je dôvod, prečo by ste nemohli zabaliť zvyšky použitého. Maddy vysvetlila, že kôra je len jedna časť, ktorú by ste si mali odložiť aj po odšťavení alebo nakrájaní zvyšku ovocia. Povedala:

„Citrónová kôra je tak všestranná pri varení a pečení, takže aj keď ju nepotrebujete hneď, vložte ju do zapečatenej nádoby do mrazničky a rozmrazte, keď budete chcieť pripraviť citrónové dezerty."

Ak máte perfektnú polovičku citrónu, ktorú si chcete udržať, môžete ju udržať mimoriadne čerstvú tak, že odkrytý koniec zakryjete plastovým obalom alebo celú vložíte do vzduchotesnej nádoby. Polovicu citróna budete musieť skonzumovať krátko potom, ale mali by ste na to mať aspoň tri dni.

Ak vám zostane citrónová šťava, zvážte jej uchovávanie v uzavretej nádobe v chladničke. Kyslá tekutina by si mala zachovať svoju chuť niekoľko dní, aj keď potom bude najlepšie chutiť vo varenom jedle alebo pečive, ako v čaji alebo studenej vode. Maddy navrhuje zamraziť zvyšok tak, že ho nalejete do formičiek na ľad, ak potrebujete na jej konzumáciu viac ako dva dni.

Rovnaké pravidlá aj pri ostatných citrusoch

Pokiaľ ide o ostatné citrusové plody, platí rovnaké pravidlo. Limetky, grapefruity a pomaranče možno skladovať pri izbovej teplote alebo v chladničke. Samozrejme, chladnička vám dá pár dní alebo dokonca týždňov navyše, pokiaľ ide o trvanlivosť.

Ak sa rozhodnete skladovať ovocie v chladničke, vždy ho vyberte z pôvodného obalu a preložte do nádoby alebo sieťovaného vrecka. To umožňuje cirkuláciu vzduchu a spomaľuje rast plesní, lézií alebo zmäknutej kôry, čo by mohlo čerstvé potraviny rýchlo zničiť.