Už čoskoro budeme môcť sledovať jasnú kométu

Informovali o tom Roman Mikušinec a Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov (SZA). Naposledy bola jasná kométa viditeľná v lete v roku 2020.

Novoobjavená kométa C/2022 E3 (ZTF) bola pôvodne považovaná za asteroid, no po zistení slabej kometárnej aktivity bol preklasifikovaný na kométu. "Už prvé výpočty dráhy ukázali, že pred vstupom do vnútornej Slnečnej sústavy bola na silne pretiahnutej eliptickej dráhe s dobou obehu približne 47.500 rokov," priblížili Mikušinec a Rapavý. Podľa nich je možné, že ak bola kométa dostatočne jasná, videli ju už neandertálci.

Najbližšie bude kométa k Zemi 2. februára, keď dosiahne aj maximálnu jasnosť a bude na hranici pozorovateľnosti voľným okom. "Pozorovacie podmienky budú veľmi dobré," zhodnotili.

"Od nás bude kométa pozorovateľná asi do konca marca, no to už bude v súhvezdí Eridanus a jej jasnosť poklesne," doplnili Mikušinec a Rapavý. Na jej pozorovanie bude preto už potrebný ďalekohľad s priemerom aspoň desať centimetrov.