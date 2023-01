Rusko a Bielorusko začali spoločné manévre vzdušných síl

Z vyhlásenia ruského ministerstva obrany na platforme Telegram vyplýva, že jednotky ruských vzdušných síl dorazili na letecké základne do Bieloruska v nedeľu večer. Informácie pochádzajú z denníka The Guardian.

"Dnes sa začali spoločné taktické letecké cvičenia leteckých jednotiek ozbrojených síl Bieloruskej republiky a Ruskej federácie, ktoré sú súčasťou leteckej zložky regionálneho zoskupenia vojenských (jednotiek)," uviedol rezort obrany v Minsku. Hlavným cieľom je "zvýšenie operačnej kompatibility pri spoločnom plnení úloh bojových cvičení". Ministerstvo podľa agentúry Reuters dodalo, že do týchto cvičení budú zapojené všetky letecké základne a výcvikové priestory bieloruských leteckých síl a jednotiek protivzdušnej obrany. Minsk predtým uviedol, že ide o obranné manévre.

Zástupca náčelníka generálneho štábu bieloruských ozbrojených síl Pavel Muravejko v nedeľu poznamenal, že situácia na južnej hranici Bieloruska, čiže na hranici s Ukrajinou, "nie je veľmi pokojná" a Ukrajina podľa neho "provokuje" Bielorusko. Minsk podľa jeho slov zachováva zdržanlivosť. Pohrozil však, že Bielorusko bude reagovať na "akékoľvek prejavy agresie alebo teroristickej hrozby na našom území."

Toto cvičenie je jednou z vojenských aktivít, pri ktorých Kyjev upozorňuje, že by ich Rusko mohlo využiť na začatie novej pozemnej invázie z Bieloruska na sever Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj preto aj počas minulotýždňovej návštevy mesta Ľvov vyzval ukrajinských vojakov, aby "boli pripravení na hraniciach aj v regiónoch" ležiacich blízko Bieloruska na možný ruský útok zo severu. Kremeľ poprel, že by tlačil na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby sa viac angažoval v konflikte na Ukrajine. Minsk vyhlasuje, že sa do bojov sa priamo nezapojí, hoci Rusko pri vedení vojny dlhodobo podporuje.