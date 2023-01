Video: Po výbuchu v chemickej továrni hlásia mŕtvych aj nezvestných

Ďalších 12 osôb je nezvestných, informujú v pondelok agentúry AFP a AP s odvolaním sa na čínske médiá.

K výbuchu došlo v továrni na okraji mesta Pchan-ťin ležiaceho v provincii Liao-ning. Zábery zverejnené miestnou vládou zachytávajú plamene a hustý čierny dym stúpajúci z komplexu budov.

Miestne úrady uviedli, že hasiči dostali požiar pod kontrolu a regionálne ministerstvo životného prostredia monitoruje vplyv nešťastia na kvalitu ovzdušia. Podľa štátnej televízie CCTV bolo do boja s požiarom vyslaných viac ako 330 hasičov.

China. Explosion and fire at a chemical plant in the city of Panjin, Liaoning province. Blast heard throughout the region. pic.twitter.com/HbUHTBVb49