Pavel aj Babiš už získali prezidentskú ochranku

Ide o bežný postup, informovala v nedeľu spravodajská stanica ČT24. Policajti budú s kandidátmi a ich súkromnými bodyguardmi riešiť zaistenie bezpečnosti na verejných akciách. Plnú ochranu potom policajti prevezmú vo chvíli zvolenia víťaza.

"Operatívne zložky vyhodnocujú bezpečie tých dvoch kandidátov a v prípade, že by sme získali informácie, že by jeden z kandidátov mohol byť ohrozený, tak už sa to rieši napríklad formou krátkodobej ochrany," vyhlásil riaditeľ ÚOP Martin Baláž.

Ide o bežnú prax z minulých rokov. Keď súčasný a dosluhujúci prezident ČR Miloš Zeman v roku 2013 postúpil do druhého kola, tak už mu boli nablízku policajti z prezidentskej ochranky, aj keď ho chránila aj súkromná bezpečnostná agentúra.

ÚOP zaisťuje bezpečnosť i všetkých bývalých prezidentov republiky. Podieľa sa aj na ochrane Pražského hradu, českých korunovačných klenotov a zaisťuje tiež bezpečnosť medzinárodne chránených osôb počas ich pobytu v Česku.

Do druhého kola prezidentských volieb postúpili v sobotu Petr Pavel (35,40 percenta hlasov) a Andrej Babiš (34,99 percenta hlasov). Rozhodujúce kolo sa uskutoční 27. a 28. januára.