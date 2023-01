Počet obetí nehody lietadla v Nepále stúpol na najmenej 68

Na najmenej 68 stúpol počet obetí nehody lietadla so 72 ľuďmi na palube v Nepále, ktoré sa v nedeľu zrútilo počas pristávania do rokliny. Oznámil to tamojší úrad pre civilné letectvo. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o najsmrteľnejšiu leteckú nehodu v krajine za posledné tri desaťročia.

Lietadlo letelo z hlavného mesta Káthmandu do mesta Pokhará a pristávalo na letisku, ktoré uviedli do prevádzky pred dvoma týždňami. Po páde do rokliny rieky Seti začal jeho vrak horieť. Záchranári pracujú na mieste havárie asi jeden a pol kilometra od pristávacej dráhy. V dvojmotorovom turbovrtuľovom lietadle ATR 72 spoločnosti Yeti Airlines, sa viezlo 68 cestujúcich vrátane 15 cudzincov a štyroch členov posádky. Medzi cudzincami bolo päť Indov, štyria Rusi, dvaja Juhokórejčania a po jednom z Írska, Austrálie, Argentíny a Francúzska, potvrdil pre agentúru AFP Sudaršan Bartaula, hovorca Yeti Airlines. Príčina nehody nebola bezprostredne známa. Mesto Pokhará sa nachádza 200 kilometrov západne od Káthmandu a je vstupnou bránou pre trek okolo Annapurny, obľúbeného vysokohorského chodníka v Himalájach. Nepálsky letecký priemysel zaznamenal v posledných rokoch veľký rozmach, keď prepravuje čoraz viac tovarov a ľudí medzi ťažko dostupnými oblasťami, rastie aj množstvo turistov a horolezcov zo zahraničia. Pre nedostatočné školenia personálu a technickú údržbu však nedosahuje bezpečnostné štandardy vyspelých krajín. EÚ preto zakázala všetkým nepálskym leteckým dopravcom vstup do svojho vzdušného priestoru. Letiská v himalájskej krajine tiež patria medzi najodľahlejšie a aj skúsení piloti mávajú problémy pri štarte či pristávaní na dráhach uprostred zasnežených hôr.