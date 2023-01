Pri havárii lietadla zahynulo najmenej 32 ľudí, vrak začal po páde horieť

Lietadlo letelo z hlavného mesta Káthmandu do Pokhary a pristávalo na letisku, ktoré uviedli do prevádzky pred dvoma týždňami. Po páde do rokliny rieky Seti začal jeho vrak horieť. Záchranári pracujú na mieste havárie asi jeden a pol kilometra od pristávacej dráhy. Na obrázkoch a videách zdieľaných na Twitteri vidieť oblaky dymu valiace sa z miesta nehody a záchranárov, nepálskych vojakov a davy ľudí v okolí.

BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sE — BNO News (@BNONews) January 15, 2023

V dvojmotorovom turbovrtuľovom lietadle ATR 72 spoločnosti Yeti Airlines, sa viezlo 68 cestujúcich vrátane 15 cudzincov a štyroch členov posádky, uviedol vo vyhlásení nepálsky úrad civilného letectva. Medzi cudzincami bolo päť Indov, štyria Rusi, dvaja Juhokórejčania a po jednom z Írska, Austrálie, Argentíny a Francúzska, potvrdil pre agentúru AFP Sudaršan Bartaula, hovorca Yeti Airlines.

Pokhara sa nachádza 200 kilometrov západne od Káthmandu a je vstupnou bránou pre trek okolo Annapurny, obľúbeného vysokohorského chodníka v Himalájach.

Video shows plane with 72 people on board crashing in Nepal. No sign of survivors pic.twitter.com/5CQHu500MQ — BNO News (@BNONews) January 15, 2023

Nepálsky letecký priemysel zaznamenal v posledných rokoch veľký rozmach, keď prepravuje čoraz viac tovarov a ľudí medzi ťažko dostupnými oblasťami, rastie aj množstvo turistov a horolezcov zo zahraničia. Pre nedostatočné školenia personálu a technickú údržbu však nedosahuje bezpečnostné štandardy vyspelých krajín. EÚ preto zakázala všetkým nepálskym leteckým dopravcom vstup do svojho vzdušného priestoru.

Letiská v himalájskej krajine tiež patria medzi najodľahlejšie a aj skúsení piloti mávajú problémy pri štarte či pristávaní na dráhach uprostred zasnežených hôr.

Prevádzkovateľom lietadiel chýba infraštruktúra na presné predpovede počasia, pričom počasie sa môže v horách rýchlo meniť a obmedzovať letové podmienky.