V Izraeli protestovali desaťtisíce ľudí proti Netanjahuovej "vláde hanby"

Protestujúcich neodradil od zhromaždenia ani dážď. Niesli pútače s heslami ako "Vláda hanby" a vyzývali na "zosadenie diktátora", uviedli dopisovatelia AFP.

Izraelské médiá hlásili 80.000 účastníkov na zhromaždení a odvolávali sa pritom na policajné zdroje. Polícia nezverejnila žiaden oficiálny odhad, ale najprv na začiatku večera hlásila 20.000 protestujúcich.

Demonštrácia bola najväčšia od nástupu novej Netanjahuovej vlády v Izraeli koncom decembra. Krajina na Blízkom východe má len niečo vyše deväť miliónov obyvateľov.

Several Palestinian flags were raised(raising a was declared a criminal offence by new Israeli Gov) during tonight’s protest in #Tel Aviv where more than 100k people are gathered to protest against the newly elected government. #תל אביב #تل_أبيب pic.twitter.com/STcX6mKNR5