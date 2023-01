Z Dnipra hlásia najmenej 9 obetí, Rusi zasiahli obytnú budovu

Medzi zranenými pri útoku, ktorý zničil 72 bytov, bolo 12 detí, uviedol prokyjevský šéf Dnepropetrovskej oblasti Valentyn Rezničenko na sociálnej sieti Telegram. Záchranári stále prehľadávali sčasti zrútenú budovu a vyťahovali z nej ľudí.

Obyvatelia uväznení pod troskami signalizovali svoje miesto baterkami v mobilných telefónoch, napísali ukrajinské médiá. Mnohí obyvatelia aj kričali, ako počuť na videách zverejnených v sociálnych médiách.

#Dnipro. People signal with flashlights for rescuers to free them from blocked apartments.

Source: Presidential Office pic.twitter.com/vnVSyDakKL