Z Dnipra hlásia najmenej 20 obetí, Rusi zasiahli obytnú budovu

"Dvadsať nevinných obetí..." napísal guvernér Dnepropetrovskej oblasti Valentyn Rezničenko v aplikácii Telegram. Dodal, že 73 ľudí bolo zranených a "záchranná operácia pokračuje. Osud viac ako 40 ľudí zostáva neznámy." Prvé informácie udávali najmenej deväť mŕtvych a 60 zranených.

Ruské rakety zasiahli výškový bytový dom v obytnej časti Dnipra a zničili 72 bytov. Záchranári celú noc prehľadávali zničenú budovy. Živí ľudia uväznení pod troskami im signalizovali svoje miesto baterkami v mobilných telefónoch, napísali ukrajinské médiá. Mnoho zavalených na seba upozorňovalo aj krikom, ako počuť na zverejnených videách.

#Dnipro. People signal with flashlights for rescuers to free them from blocked apartments.

Source: Presidential Office pic.twitter.com/vnVSyDakKL