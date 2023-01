Pavel: Ešte nie je dôvod oslavovať, druhý polčas bude náročnejší

„Veľmi si vážim záujem, chcel by som poďakovať všetkým, ktorí prišli k voľbám,“ povedal Pavel s tým, že o výsledkoch bude hovoriť až potom, keď budú známe.

„Blížime sa k záveru prvého polčasu a rozhodne nie je dôvod oslavovať, skôr je dôvod začať druhý polčas, ktorý bude náročnejší než ten prvý,“ povedal Pavel. Ak postúpi, tak sa na druhé kolo teší.

„Ten hlavný výsledok pre mňa bude po sčítaní všetkých okrskov a všetkých hlasov,“ povedal kandidát, no nakoniec pripustil, že svoj postup berie ako pravdepodobný. Postup do druhého kola s Andrejom Babišom by preňho bola výzva. „A ja mám výzvy rád,“ dodal.

Pavel sa tiež poďakoval svojim protikandidátom za férovú kampaň. „Aj keď to občas zaiskrilo, tak bola vedená väčšinou korektne,“ dodal Pavel. Kampaň pred druhým kolom však očakáva dramatickejšiu. „Vzhľadom na to, že v druhom kole bude takmer s istotou Andrej Babiš, neviem si predstaviť, že by tá hra bola bez faulov,“ povedal Pavel.

K prípadnej ďalšej kampani sa ešte nechcel vyjadrovať. „Samozrejme nejaký plán máme,“ povedal Pavel a dodal, že pokiaľ do druhého kola postúpi, ešte dnes oznámi ďalšie smerovanie kampane. Ak nestačilo to, čo robil doteraz, je podľa svojich slov pripravený pridať.

Kandidát na prezidenta pripustil, že v kampani urobil chyby, napríklad, že nebol výrazný v debatách. „Všetci robíme chyby, aj ja som ich urobil. Mám sa čo učiť,“ dodal. Na otázku, či bude pred druhým kolom trénovať na debaty odpovedal, že otázkou je, či vôbec do nich príde jeho možný protikandidát Andrej Babiš.

Českého expremiéra označil za nebezpečenstvo, pred ktorým by sa Česko malo zjednotiť. „Mohli by sme skĺznuť nielen k populizmu, ale tiež k tomu, že sa začneme odkláňať od jasne demokratického prozápadného a proeurópskeho kurzu a že by sme sa dostali niekam na pomedzie východu a západu do pozície krajiny, ktorá nebude braná vážne spojencami a výrazne by nám to uškodilo,“ vysvetlil.

Podľa doteraz sčítaných výsledkov by vyhral druhé kolo volieb Babiš so ziskom takmer 36 percent hlasov. Za ním nasleduje zatiaľ Pavel s približne 34 percentami. Podľa politológov sa však ešte poriadne na prvých dvoch miestach môže zmeniť.