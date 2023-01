Cena bitcoinu v sobotu prudko stúpla

Dôvodom je nárast rizikového apetítu investorov, ktorí predpokladajú, že inflácia v USA má svoj vrchol už za sebou.

Cena bitcoinu sa podľa CoinGecko v sobotu dostala až na 21.095,18 USD. Najznámejšia a najväčšia kryptomena neskôr prišla o časť ziskov a v sobotu okolo 14.00 h SEČ sa podľa CoinMarketCap obchodovala s plusom 10,75 % (v priebehu 24 hodín) po 20.902,21 USD. Bitcoin sa dostal nad 20.000 USD prvýkrát od 8. novembra.

Druhá najväčšia kryptomena ether stúpla až o 9,7 %, polepšili si aj ďalšie digitálne meny ako cardano či dogecoin, solana vyskočila až o 35 %.

Celková trhová kapitalizácia kryptomien sa podľa údajov CoinGecko dostala nad 1 bilión USD prvýkrát od začiatku novembra.

Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v USA padli začiatkom januára na najnižšiu úroveň takmer za 2 roky a nálada spotrebiteľov sa zlepšila výrazne viac, než sa prognózovalo, ukázala v piatok (13. 1.) zverejnená správa Michiganskej univerzity.

Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v USA sa v decembri spomalilo na 6,5 %, čo bolo najmenej za viac než 1 rok.

Americká centrálna banka (Fed) by vďaka spomaleniu inflácie mala v najbližších mesiacoch sprísňovať menovú politiku menej agresívne, než v minulom roku. Navyše sa očakáva, že vrchol úrokových sadzieb v USA je už blízko. To podporilo rizikový apetít investorov, čo sa prejavilo na príleve peňazí do akcií či kryptomien.