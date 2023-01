Nerudová je už teraz spokojná, za úspech by považovala výsledok okolo 20 percent

Veľká volebná účasť môže s výsledkom veľmi zamávať. Už v túto chvíľu som veľmi spokojná, pretože žiadna žena nebola na mojom mieste. Po príchode do svojho volebného štábu po ukončení prvého kola prezidentských volieb v Českej republike to uviedla kandidátka Danuše Nerudová. Na základe spravodajského portálu iDnes.cz o tom informuje TASR.

"Bola to naozaj dlhá cesta, ale mladí ľudia si podľa mňa aj vďaka nej uvedomili, že nemusia sedieť v kúte. Nervozita zo mňa opadla v momente, keď som vhodila lístok do urny,“ uviedla. Za úspech by považovala volebný výsledok okolo 20 percent. S volebnou kampaňou je spokojná.

Do svojho volebného štábu už prišiel aj ďalší kandidát Petr Pavel, ktorý sa v predvolebných prieskumoch umiestňoval na popredných miestach. Pred vchodom do štábu ho čakal dav ľudí, ktorý ho podľa jeho slov potešil. Viac sa zatiaľ vyjadrovať nechcel. Andrej Babiš do volebného štábu ešte nedorazil. Do svojich štábov postupne prichádzajú aj ďalší kandidáti na prezidenta.

Občania Českej republiky si mohli v piatok a v sobotu voliť v prvom kole volieb nového prezidenta alebo prezidentku. Volebné miestnosti sa zatvorili o 14.00 h. Svoj hlas mohlo odovzdať 8,3 milióna oprávnených voličov, o ktorých priazeň sa uchádzali ôsmi prezidentskí kandidáti.

Ak žiaden kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu platných hlasov, 27. a 28. januára sa uskutoční druhé kolo volieb.