Voľby prezidenta Českej republiky sa odohrávajú aj v Bratislave

„K termínu zápisu do tohto zoznamu na zastupiteľskom úrade, do 4. decembra 2022, požiadalo o túto možnosť 619 voličov,“ informovali z českého veľvyslanectva.

O post prezidenta ČR sa v prvom kole definitívne uchádza osem kandidátov. Voľby sa konajú počas dvoch dní, v piatok sa hlasuje od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (14. 1.) budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Neoficiálne výsledky prvého kola by mali byť známe v sobotu podvečer.

V prípade, že ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, v dňoch 27. a 28. januára sa uskutoční druhé kolo. Stretnú sa v ňom dvaja najúspešnejší kandidáti v prvom kole.