Fico odmieta, že referendum má ochrániť Smer-SD

Šéf Smeru-SD Robert Fico odmietol tvrdenia, že blížiace sa referendum má ochrániť Smer-SD. Referenda a predčasných volieb by sa podľa neho mala obávať vládna koalícia. Tvrdí, že existujú dôkazy o trestnej činnosti vládnych predstaviteľov v súvislosti s tzv. kajúcnikmi. Myslí si, že po predčasných voľbách dôjde k "zúčtovaniu".

Fico na piatkovej tlačovej konferencii odmietol tvrdenia predstaviteľov koalície, že referendum má zabezpečiť beztrestnosť ľudí spojených so Smerom-SD. Tvrdí, že je to naopak a napríklad líder OĽANO Igor Matovič sa môže obávať referenda a predčasných volieb. Šéf Smeru-SD hovorí o komunikácii, ktorá má dokazovať, že Matovič spolupracoval ešte pred parlamentnými voľbami 2020 s tzv. kajúcnikmi, ktorých označuje za udavačov. Mal ich využiť na daňové podvody. Po voľbách im mal za to zaistiť beztrestnosť. Podozrenia má Fico aj voči dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO). Spomínal ho v súvislosti s bývalým generálnym riaditeľom štátnej lotériovej spoločnosti Tipos Marekom Kaňkom, ktorého vlani obvinili v kauze Voz.

Referendum je preto podľa Smeru-SD jediné riešenie na situáciu na Slovensku. Hegera kritizoval aj v súvislosti s kompenzáciami nárastu cien energií, keď namiesto riešenia situácie „kašle“ na ľudí a zháňa podpisy pod novú väčšinu 76 poslancov. Na referendum vyzýva aj mimoparlamentná strana Hlas-SD. Jej podpredseda Erik Tomáš na piatkovej tlačovej konferencii pripomenul, že aj situácia s energiami je pokračovaním chaosu a nekompetentnosti. „Táto vláda už padla a nemala by sa zostaviť,“ dodal.

Referendum bude v sobotu 21. januára. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.