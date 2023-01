Ak vláda nedofinancuje ambulantný sektor, pre pacientov budú zavedené poplatky

Ak vláda nedofinancuje ambulantný sektor, členovia Asociácie súkromných lekárov (ASL) od 1. februára zavedú poplatky pre pacientov na pokrytie prevádzkových nákladov. Pre TASR to potvrdil prezident asociácie Marián Šóth. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) zatiaľ žiada členov o trpezlivosť. Verí, že vláda dodrží sľub a dofinancuje ambulantný sektor.

ASL svojich členov v piatok informovalo, ako majú v prípade nedofinancovania sektora od 1. februára postupovať. Suma prípadného poplatku je podľa Šótha individuálna. „Zatiaľ by mala byť podobná ako pri ústavnej a ambulantnej pohotovostnej službe, čiže od dvoch do desiatich eur,“ priblížil pre TASR.

Asociácia aktuálne čaká na oficiálne stanovisko rezortu zdravotníctva a zverejnenie vyhlášky o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne. „To má termín 15. januára,“ priblížil Šóth. „Všetci sa tvária, že pacient nemá platiť, ale bohužiaľ, nám energie nikto neuhradí,“ dodal.

ZAP pripomína, že situácia je naozaj kritická a žiada si urýchlené riešenie. „Očakávame, že vláda dostojí sľubom, ktoré sme dostali a nájde prostriedky na dofinancovanie a riešenie energetickej krízy v ambulantnom sektore tak, aby sme mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť aspoň na takej úrovni ako doposiaľ,“ uviedla pre TASR výkonná riaditeľka zväzu Naďa Trenčanská Bedušová.

Podotkla, že naďalej prebiehajú rokovania na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR aj na úrovni zdravotných poisťovní. „Naši členovia sa teda zatiaľ snažia situáciu preklenúť pomocou rôznych krátkodobých úverov a čakajú na výsledky našich jednaní,“ ozrejmila.

Otázka zavádzania spoluúčasti pacienta podľa Trenčanskej Bedušovej nateraz nie je pre ZAP prioritou. „Považujeme to za krajné riešenie, ktoré naviac bez úpravy legislatívy nie je možné. Máme za to, že by tejto téme mala predchádzať široká diskusia. Je dôležité, aby táto zodpovednosť nezostala na pleciach našich poskytovateľov, ale aby za ňu do veľkej miery prebral zodpovednosť samotný štát,“ doplnila.

„Nečinnosť vlády SR hrozí rozpadom štandardného fungovania ambulancií už v najbližších týždňoch a nekontrolovateľnou špirálou chaotického vyberania poplatkov,“ upozornila prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Pripomína, že do ukončenia zmlúv ambulantných poskytovateľov v zdravotných poisťovniach zostávajú tri týždne. „A zase sa hasí všetko na poslednú chvíľu - bez plánu, bez vízie, bez komunikácie,“ dodala.

Podľa SVLS je okamžite potrebné dofinancovať ambulantný sektor sumou minimálne 320 miliónov eur z „nezmyselnej finančnej rezervy“ ministerstva financií. Od ministerstva zdravotníctva zároveň požaduje vyhotovenie vyhlášky týkajúcej sa regulácie poplatkov v súlade s platnou legislatívou. „Skončí sa tak poplatková 'džungľa', ktorá dáva priestor nekalým praktikám,“ skonštatovala Palušková.

Rezorty financií a zdravotníctva zároveň podľa nej musia bez odkladu pripraviť legislatívny návrh na kompenzácie poplatkov pre konkrétne skupiny občanov, ktorí ich z objektívnych dôvodov nebudú môcť uhradiť. Podľa SVLS je tiež potrebné bezodkladne v súlade s reálnymi a realizovateľnými štandardmi poskytovania zdravotnej starostlivosti stanoviť obsah, rozsah a nárok pacienta v rámci systému.

O aktuálnej situácii v ambulantnom sektore v utorok (12. 1.) diskutovali prezidentka SR a dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). „Minister mi potvrdil, že sa o riešenie usiluje a v najkratšom možnom čase ho preberie s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO),“ informovala hlava štátu. Bremeno drahých energií a zvýšených nákladov ambulancií podľa nej nemôže spadnúť na plecia pacientov.