Putin verejne kritizoval ministra priemyslu Manturova

Putin sa takto rozhorčil na stredajšom zasadnutí ruskej vlády, ktoré bolo prvým v roku 2023 a vysielalo sa v ruskej televízii. Informácie pochádzajú zo štvrtkových správ stanice BBC a denníka The Guardian.

Manturova šéf Kremľa kritizoval niekoľko minút. Obviňoval ho z byrokratických prieťahov pri obstarávaní civilných a vojenských lietadiel. „Trvá to príliš dlho... Čo šaškujete? Kedy sa budú podpisovať zmluvy?“ pýtal sa ministra.

Manturova zároveň Putin viackrát prerušil, keď rozprával o podrobnostiach ohľadom obstarávania lietadiel, vrtuľníkov či lodí. „Tých 700 lietadiel vrátane vrtuľníkov..., to musíte riešiť s ministerstvom obrany... Viacero podnikov dosiaľ nedostalo objednávky,“ povedal šéf Kremľa, ktorý inak na zasadnutí chválil ministrov za to, ako sa správajú k hospodárstvu krajiny.

Manturov zastáva predmetný ministerský post už od roku 2012 a je považovaný za lojálneho Putinovi. So šéfom Kremľa v minulosti pravidelne chodieval na zahraničné aj domáce cesty. Vlani v lete bol poverený dohliadaním na ruský zbrojársky priemysel. Za úlohu to dostal v čase, keď už boli na bojisku na Ukrajine odhalené viaceré nedostatky ruského arzenálu zbraní, uvádza BBC.

Na zasadnutí Putinovi povedal, že jeho ministerstvo začalo v Petrohrade s programom na výrobu motorov do vrtuľníkov, ktoré sa predtým dovážali z Ukrajiny. Putin práve v tejto chvíli reagoval slovami, že všetko to trvá príliš dlho.

Manturov prisľúbil, že v tomto smere so svojimi ekonomickými partnermi spraví čo najviac. Čoraz rozrušenejšiemu Putinovi to však podľa BBC zjavne nestačilo a dodal: „Nie, urobte to do mesiaca. Nerozumiete situácii, v ktorej sa nachádzame? Treba to spraviť do mesiaca, nie neskôr.“