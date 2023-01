Vo Švédsku sa našlo najväčšie ložisko kovov vzácnych zemín v Európe

Spresnila, prvky vzácnych zemín sa v súčasnosti v Európe neťažia, čo spôsobuje, že je závislá od dovozu — očakáva sa pritom, že dopyt po tejto komodite sa v nasledujúcich rokoch zvýši v súvislosti s rozvojom výroby a využívania elektrických vozidiel a obnoviteľných zdrojov energie.

Správu o náleze vo štvrtok zverejnila ťažobná spoločnosť LKAB. Nové ložisko sa nachádza v regióne Kiruna, v tesnej blízkosti jej bane na železnú rudu, a podľa odhadov obsahuje viac ako milión ton oxidov vzácnych zemín.

With @BuschEbba, minister of Energy and Industry, and representatives from both our partners and other major players in Swedish industry present, today we were able to tell you all about the latest exploration results from the ore body Per Geijer - and the potential's huge. pic.twitter.com/wxlp6XSRfk