Podpisy na novú 76-ku odovzdali Hegerovi už viacerí poslanci

Na vytvorenie novej väčšiny poslancov potrebuje aspoň 76 podpisov. Svoj podpis potvrdil nezaradený poslanec Martin Klus, ako aj Richard Vašečka (OĽANO) či poslanci zo Za ľudí. Podpisy postupne zbierajú aj v platforme odídencov z OĽANO okolo poslanca Kristiána Čekovského. Heger zatiaľ nepovedal, či potrebný počet podpisov zozbieral. Komentovať chce až finálnu dohodu.

Jedenásti poslanci z občiansko-demokratickej platformy okolo Čekovského vyjadria podporu Hegerovi. „Keďže nie všetci sme v Bratislave, tak sa to podpisuje postupne a predpokladám, že do konca týždňa to bude za našu platformu podpísané,“ uviedol.

Vašečka, ktorý je súčastou klubu OĽANO, no pôsobí v mimoparlamentnej strane Kresťanská únia (KÚ), potvrdil svoj podpis. Jeho kolegyňa Anna Záborská povedala, že o podpore diskutovali začiatkom týždňa v rámci zasadnutia poslaneckého klubu. Priamo o podpis ju Heger neoslovil. Predsedníctvo KÚ tiež médiá informovalo o tom, že vo voľbách nesmie prepadnúť žiadny kresťansko-konzervatívny hlas. „To sa stane iba vtedy, keď sa spoja kresťansko-konzervatívne strany a ďalšie hodnotové osobnosti a odborníci. Zmyslom našej súčasnej politiky je urobiť takúto spoluprácu možnou,“ uviedla strana v stanovisku.

Klus, ktorý odišiel z SaS, na sociálnej sieti potvrdil svoj podpis. „Som skalopevne presvedčený, že je to pre Slovensko najlepšia zo všetkých dostupných alternatív,“ napísal a dodal, že predčasné voľby by boli červeným kobercom na návrat k moci pravicových a ľavicových radikálov. Podpis Hegerovi odovzdali aj poslanci zo strany Za ľudí Juraj Šeliga a Jana Žitňanská.

V SaS na snahy o novú 76-ku reagujú, že všetky diskusie sú momentálne v rovine fantazírovania, pokiaľ si OĽANO nevyrieši svoje interné spory a rozkol medzi lídrom OĽANO Igorom Matovičom a Hegerom. Sme rodina trvá na dohode na predčasných voľbách a následne si vie podľa šéfa poslaneckého klubu Petra Pčolinského predstaviť dohodu na 76-ke.

Nezaradenú poslankyňu Katarínu Hatrákovú, ktorá pôsobila v klube OĽANO, zatiaľ Heger neoslovil. O tom, či ho podporí podpisom, sa rozhodne po ich stretnutí.

Heger avizoval, že chce osloviť aj Miroslava Kollára (nezaradený). Na tému možnej novej vládnej väčšiny hovorili v stredu (11. 1.). „Zaujíma ma štruktúra tej parlamentnej väčšiny, ako má vyzerať zrekonštruovaná vláda, termín, dokedy by chcel takto vládnuť a politické priority,“ povedal Kollár. Zatiaľ podpis nepripojil. Keď bude vedieť odpovede na svoje otázky, poradí sa vo vedení mimoparlamentnej strany Spolu, ktorej šéfuje.

Nezaradený poslanec Tomáš Valášek, ktorý hlasoval za pád vlády, reagoval, že nová 76-ka nie je dobrým riešením pre demokraciu na Slovensku.