Piešťanské letisko pripravuje priame lety do izraelského Tel Avivu

Informoval o tom Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je majoritným vlastníkom letiska.

Lety budú slávnostne uvedené na medzinárodnom stredomorskom veľtrhu cestovného ruchu IMTM 2023 v Tel Avive vo februári tohto roka v rámci prezentácie destinácií Trnavský kraj a Slovensko. Sú výsledkom memoranda o spolupráci, ktoré parafovali začiatkom januára Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, TTSK, Letisko Piešťany a izraelský touroperátor Overseas travel Ltd. „Letisko Piešťany sme v uplynulých rokoch rozlietali a začalo plnohodnotne slúžiť predovšetkým slovenským dovolenkárom smerujúcim do Turecka a Egypta. Vďaka viacerým investíciám je pripravené aj vybavovanie zahraničných turistov, ktorí smerujú do nášho regiónu. Zásluhou cieleného úsilia sme nadviazali spoluprácu s izraelským partnerom. Už túto letnú sezónu plánujeme zaviesť priamu linku do Tel Avivu,“ povedal Viskupič s tým, že zavedenie linky už v roku 2020 znemožnila pandémia ochorenia COVID-19.

Ešte pred ňou mali návštevníci z Izraela značný podiel na počte prenocovaní v Trnavskom kraji. Aj preto hneď po uvoľnení opatrení zamierili zástupcovia TTSK v oblasti cestovného ruchu ako jediní zo Slovenska na vlaňajší IMTM. Následne sa v Slovenskom inštitúte v Jeruzaleme uskutočnil workshop pre cestovné kancelárie, touroperátorov a médiá s názvom Experience Trnava Region. Na začiatku letných prázdnin usporiadala KOCR zájazd po Trnavskom kraji pre zástupcov cestovných kancelárií a následne aj pre izraelských novinárov a influencerov.

Podľa riaditeľa Bohumila Klečáka piešťanské letisko prešlo prísnym bezpečnostným auditom. „Izraelskí partneri, ktorí nás navštívili, ocenili možnosť rýchleho vybavenia cestujúcich. Je to komfort, aký mnohé iné medzinárodné letiská cestujúcim z mimo schengenských krajín nemôžu ponúknuť,“ konštatoval.

V roku 2019 mali turisti z Izraela sedempercentný podiel na počte prenocovaní v TTSK. Po turistoch z Českej republiky a Nemecka im patrila tretia priečka. Podľa údajov Štatistického úradu SR ich do Trnavského kraja v roku pred pandémiou prišlo 4181 a strávili tu 51.352 nocí. Po oživení po pandémii v období od januára do októbra 2022 prišlo 2497 návštevníkov z Izraela, ktorí tu strávili 29.869 nocí.