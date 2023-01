Zamestnávatelia môžu požiadať o stabilizačný príspevok. Musia to však stihnúť do tohto dátumu

Čo s vysokou zálohou za teplo? Toto radí tajomník ministerstva hospodárstva

VČERA - 15:50 Ekonomické

Obyvatelia by nemali platiť neúmerne vysoké zálohy za energie, ktoré im predpísali dodávatelia, ale mali by počkať na korekciu týchto záloh. Po rokovaní vlády to povedal tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec.