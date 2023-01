Takmer štvrtina Slovákov plánuje výrazne obmedziť spotrebu energií

Výrazne šetriť a obmedzovať sa v spotrebe energií plánuje 23,9 % Slovákov. Aspoň čiastočne sa plánuje uskromniť vyše 40 % opýtaných, takmer 30 % respondentov očakáva, že spotreba energií bude približne rovnaká. Vyplýva to z prieskumu pre spoločnosť Home Credit.

Ľudia zároveň kontrolujú spotrebu energií vo svojej domácnosti viac ako pred rokom. Z medziročného porovnania vyplýva, že 45 % respondentov sleduje svoju spotrebu vo vyššej miere, 50 % opýtaných sa vyjadrilo, že spotrebu kontroluje rovnako ako pred rokom. Podľa výsledkov prieskumu má 52 % Slovákov základný prehľad o tom, koľko elektriny a plynu spotrebujú. Takmer pätina opýtaných sleduje spotrebu energií veľmi detailne. Sú to najmä ľudia vo veku od 30 do 44 rokov.

So šetrením energií súvisí aj prevádzka energeticky úspornejších spotrebičov. Viac ako tretina ľudí plánuje vymeniť staré za šetrnejšie spotrebiče, najčastejšie v sumách od 400 do 600 eur. Tí, ktorí plánujú zaobstarať si energeticky úspornejšie zariadenia, ich najčastejšie budú financovať z vlastných úspor či výplaty. Časť ľudí zvažuje nákup na splátky alebo úver. „Ak ide o predmet dlhodobej spotreby, pôžička je jedným zo spôsobov financovania nákupu. Tu však treba myslieť na základné pravidlo, a to, že dĺžka splácania by mala byť kratšia ako životnosť danej veci,“ uviedol Miroslav Zborovský, ombudsman klientov spoločnosti Home Credit.

V poslednom období vymenilo podľa prieskumu staré za menej energeticky náročné spotrebiče 27 % opýtaných. Ďalších 35 % ľudí zvažuje takúto výmenu.